Por Pablo Fernández Pérez

La queja de 'La revuelta' por las presiones de 'El hormiguero' al programa de David Broncano con respecto a la prioridad de sus invitados ha causado un verdadero movimiento en redes y en el resto de los medios de comunicación para luchar por una competencia sana entre cadenas. Una de las profesionales de la comunicación que ha aportado su granito de arena a esta causa ha sido Adela González en 'Mañaneros'.

Zapping en 'Mañaneros'

El programa de Televisión Española presentado por González, Miriam Moreno en el pasado programa del 22 de noviembre. ¿Cómo lo hicieron? En un momento determinado,por las principales cadenas de la competencia.

"Vamos a hacer una cosa un poco extraña", comenzaba diciendo la presentadora. "Parece que está mal hablar de la competencia pero vosotros, la audiencia, no sois tontos: sabéis lo que hay en las otras cadenas, sabéis quienes son los demás presentadores", añadía. Y, entonces, comenzaba el repaso desde La 1 hasta laSexta. "Todos ellos son grandísimos profesionales, son compañeros".

Discurso sano

"Nosotros no solemos mencionar otros programas con nombres y apellidos. A veces, se dice 'un programa de supervivencia'. No, todos saben que es 'Supervivientes' (...) Lo sabemos, porque vosotros no sois tontos. Al final, los que hacemos la tele somos los mismos, somos personas, somos compañeros que vamos pasando de cadenas, de programas", señalaba González. "Por eso, porque ya se han derribado ciertos tabúes, hablamos de la competencia y hablamos de una competencia sana. Una competencia sana siempre es buena porque quienes salís ganando sois vosotros. Ayer, 'La revuelta' denunció una frontera que nunca se debió pasar', sentenciaba.

