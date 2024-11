Broncano destapa las jugarretas de 'El hormiguero' para sabotear 'La revuelta' tras vetarles el invitado

Por Beatriz Prieto |

El jueves 21 de noviembre, 'La revuelta' sorprendió con una recta final en la que, en lugar de la habitual entrevista a alguien destacado, David Broncano se plantó ante la audiencia para destapar que, a pesar de que su invitado se encontraba en las instalaciones, no podrían hacerle la entrevista por el veto impuesto por 'El hormiguero' media hora antes de empezar la grabación. Una intervención por parte del programa de Antena 3 que, como denunció Broncano, se viene dando incluso desde su etapa como 'La resistencia'.

Una compañera de 'La revuelta' comparte el enfado del equipo por el golpe bajo de 'El hormiguero'

, desveló Broncano, tras la sección de su compañero Jorge Ibarburu, momento en el que tuvo que apagar el entusiasmo del público. El presentador procedió a señalar que, antes de explicar que "media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y".

"No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas. Y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque... No entro en detalles", prosiguió el presentador. Broncano trasladó de su no-invitado que "nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa, porque si no, pasarían algunas cosas", por lo que procedió a disculparse con la audiencia del teatro, con quienes "ya hablaremos para que todo el mundo que habéis venido hoy, en las próximas semanas o meses, podáis volver a ver un programa entero normal".

"Se han cargado nuestro trabajo"

"Esto es una cosa que no es la primera vez que pasa, por eso hemos decidido hablar del tema directamente, porque nos han desmontado el programa, se han cargado nuestro trabajo de hoy", denunció Broncano. De hecho, el jienense desveló que "alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en 'La Resistencia' y demás, que no éramos ni competencia en teoría, pero siempre ha habido mucho juego con esto". "Habéis visto que nunca ha venido aquí nadie antes que allí, incluso cuando pueden hacer que no vengan aquí, directamente lo hacen, y cuando no tienen fuerza, para esto pues mínimo exigen que antes vayan allí", apuntó Broncano.

El presentador desveló que todo habría ocurrido porque Jorge Martín, "esta mañana, sin saberlo, ha puesto una historia en Instagram diciendo que venía", antes de señalar que "yo no tengo ningún problema personal con ellos, no sé si ellos sí". "Pero es verdad que son muchos años en los que esto ha pasado, nunca lo hemos dicho, pero nos ha pasado continuamente", reconoció Broncano, consciente de las críticas "por hacer chistes con 'El Hormiguero', los hemos hecho desde el principio y es verdad, también con otros programas y nosotros mismos". "Yo siempre decía que ojalá ellos respondieran a mis chistes con chistes y no con cosas por debajo, que ese es el problema", confesó Broncano.

"Cree que su tiempo es más valioso"

El jienense incluso admitió que había hablado con Pablo Motos del tema, al no querer "entrar en este tipo de guerras de la tele, porque me da igual, ellos hacen un programa de puta madre y nosotros también". "Lo que hemos hecho es hacer algunos chistes de vez en cuando, que creo que es lícito, es un programa de comedia. Ellos, en teoría, también", defendió Broncano. A sus palabras se sumó una inesperada portavoz del equipo tras las cámaras, Yolanda, "muy enfada" al ver que "la gente no valora el tiempo de todos nosotros, que llevamos aquí trabajando desde las nueve de la mañana".

"Y este se cree que su tiempo es más valioso que el nuestro. Pues no me da la gana", remató Yolanda, en medio de los aplausos del público. "Un día contaremos ya, cuando nos retiremos, lo que pasa es que hoy ha sido exagerado porque ha sido con el invitado ya aquí, pero la cantidad de veces que nos han movido la agenda... y es una cosa que nos afecta profesionalmente", recalcó Broncano, cuyo programa ocupó el tiempo de la entrevista con imágenes de animales, como "forma de visibilizar la ofensa y el ataque a nuestro trabajo".