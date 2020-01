Adrià Collado analiza su muerte en 'Amar es para siempre': "No ha sido difícil, porque siempre ha estado ahí"

Adriá Collado acumula a sus espaldas una amplia carrera como actor, tanto en cine y televisión. En la pequeña pantalla, el papel que le catapultó a la fama fue el de Fernando en 'Aquí no hay quien viva', con el que daría vida a uno de los integrantes de una de las parejas más icónicas de la ficción española, acompañado siempre de Mauri (Luis Merlo). Ahora, el actor se embarcaba este 2019 en 'Amar es para siempre' para encarnar a uno de los protagonistas de uno de los sucesos más trágicos de la historia reciente de España, uno de los abogados de la Matanza de Atocha.

Este lunes 23, su personaje, Lenin, era uno de los cinco asesinados por los terroristas de extrema derecha. Ya se pudo ver un pequeño avance de este suceso al inicio de la octava temporada y, desde entonces, se ha estado explicando todo lo ocurrido antes de llegar a ese momento. Por eso,, que se ha ido desarrollando en torno a su trágico final. Además nos desvela cuales serán sus próximos proyectos tras terminar la serie diaria de Antena 3.

David Janer, Adrià Collado y Luz Valdenebro, en 'Amar es para siempre'

Al inicio de la temporada ya se desvelaba que se recrearía el triste atentado al bufete de abogados. ¿Fue lo primero que grabasteis?

No, la primera escena que rodamos en agosto fue el inicio de la escena previa al atentado. Después se hizo el flashback y se contó toda la historia anterior y luego se ha vuelto a hacer esa escena desde otro punto de vista y se ha grabado también lo que pasa después de la masacre. Es como un círculo que se ha cerrado porque empezamos con esa escena y hemos tirado para atrás hasta llegar otra vez hasta al mismo punto.

Tuvo que ser muy duro interpretar esta escena, ¿te ha resultado muy complicado

Siempre ese tipo de escenas son más complicadas de interpretar, lo que pasa que es interesante porque como empezamos a grabar la primera secuencia, que era antes de que entraran los pistoleros en el despacho de abogados, y se contó toda la historia que ocurre meses antes del atentado. Es algo que siempre ha estado ahí a la hora de trabajar los personajes y de lo que les ocurría entre ellos. Siempre teníamos presente eso. Por ello, no ha habido mayor dificultad.

Da pena la partida porque realmente con los compañeros ha sido una experiencia muy buena

¿Qué tal has llevado finalizar tu trabajo en 'Amar es para siempre' después de varios meses grabando con los mismos compañeros?

Da penita, porque realmente con los compañeros ha sido una experiencia muy buena, sobre todo con especial mención a David Janer y Luz Valdenebro en el despacho de abogados. Con ella ha sido maravilloso crear esa relación que poquito a poco ha ido evolucionando al enamoramiento.

Tu personaje tenía una relación con su compañera, Cristina. De hecho, los fans os llaman #Crislen. ¿En que punto se encontraba exactamente esta relación?

Estamos con nuestros problemas, pero por fin ha surgido el amor. Cuando empieza la serie, Lenin es un tipo muy obsesionado a nivel ideológico, dedicándose mucho a la abogacía y a la política, con poca vida personal y con su mejor amigo, en este caso David Janer. Era durito y estuvo enamorado en secreto de Cristina durante muchos años, pero no había sido posible porque ella se casó con otro amigo que falleció. Después, se va ablandando y enamorando más y muestra su lado más amable. Se ha visto que tenía una cara oscura y después una más alegre y con ganas de disfrutar la vida. Eso ha sido lo interesante de este personaje, el ir trabajando poco a poco ese cambio y su relación desde la dureza más grande a ser más maleable. Hay una evolución muy grande y ahora iba a mostrar más sus sentimientos hasta que ocurre lo que ocurre.

Lenin (Adrià Collado) y Cristina (Luz Valdenebro), en 'Amar es para siempre'

¿Cómo crees que habría seguido evolucionando su situación sentimental con ella de no haberse producido el atentado?

Eso nunca se sabe, pero yo creo que esos dos personajes han forjado un amor muy potente. Yo creo que les habría ido muy bien. Quiero pensar que era algo muy sólido y que había una relación con paz, respeto y mucho cariño.

El personaje de Lenin ya tenía marcado su destino. ¿Cómo es desarrollar un personaje basado en un suceso como ese?

Cuando hay alguna serie en un contexto histórico y sobre todo en un hecho tan importante, como fue esta matanza en el año 1977, es muy interesante porque tienes más elementos donde agarrarte a la hora de trabajar, no sólo los personajes. Aunque el momento histórico siempre ha estado presente en las tramas y en relación con los personajes, en los últimos meses lo que importaba a Lenin era pues su relación con Cristina y ahí es donde hemos intentado hacer especial hincapié, cómo rompe el caparazón que había estado forjando durante muchos años y se permite amar. Lo otro era un añadido.

¿Qué es lo que más te ha gustado rodar?

No me puedo quedar con una escena, pero cualquiera con Luz ha sido muy graciosa. Todas las escenas que hemos hecho en el despacho de abogados han sido muy divertidas, sobre todo las más centradas en la relación. Nos hemos reído mucho, hemos tenido que dejar de grabar porque no podíamos parar de reír y al final es lo que te queda, las escenas diarias con los compañeros, las risas y la profesionalidad.

Todo el mundo debería respetar cualquier opción sexual y dejarnos de tonterías

Uno de tus personajes más conocidos fue Fernando, en 'Aqui no hay quien viva', icónico para el movimiento LGTBI. ¿Qué te parece la visibilidad que está teniendo "Luimelia" gracias a 'Amar es para siempre'?

Por un lado me parece estupendo y, por otro lado, me parece un poco forzante que a estas alturas todavía tengamos que estar hablando de dar visibilidad a una condición sexual. Todo el mundo debería respetar cualquier opción y dejarnos de tonterías. Lo duro es que siga siendo necesario dar visibilidad a algo que yo veo desde la completa normalidad y que no deberíamos darle la mayor importancia. Llegará un punto que no hará falta, se mostrará y a la gente no le sorprenderá. Es algo como muy habitual y espero que en las nuevas generaciones no haya un retroceso en ese sentido como en tantos otros.

¿Qué otra época te gustaría interpretar?

Pues igual haría alguna película futurista. Ya que he hecho trabajos en el "pasado", me gustaría hacer del "futuro". Algo de ciencia ficción. He hecho mucho terror, pero ciencia ficción me interesaría porque no lo he hecho nunca. Me gustaría mucho. Pero vamos, lo importante es que haya buenos guiones, personajes bien escritos y que intentes dar lo mejor de ti.

Adrià Collado como Lenin en 'Amar es para siempre'

Ya te pudimos ver en 'La riera', 'Servir y proteger' y ahora en 'Amar es para siempre'. Te vas a volver un experto en series diarias. ¿Es complicado trabajar en este tipo de de formato?

En mi profesión nunca eres un experto, siempre se aprende. Todo el mundo me había dicho que se trabajaba muy bien en 'Amar es para siempre' y es verdad. Los profesionales de ahí llevan mucho tiempo grabando y esta todo medido. Además, el director, Eduardo Casanova, lo hace muy fácil y los actores que ya llevan años son muy amables, lo que hace que sea todo muy fluido.

Reivindico el trabajo de los actores que hacen series diarias, es muy duro pero también es muy gratificante. Tienes que ser muy resolutivo, trabajar con rapidez, aprenderte los textos muy bien... Pero también te permite probar cosas y vas descubriendo y construyendo el personaje y su historia día a día. Esta bien trabajar así. Es interesante.

Mi proyecto más inmediato es ser padre por segunda vez

Ahora que has terminado tu etapa en 'Amar es para siempre', ¿qué nuevos proyectos hay a la vista?

Tenía una serie en México producida por Televisa que empezaba dentro de un mes, pero se ha retrasado. Luego tengo una película, seguramente en verano, con mi amigo David Marqués, el guionista de la película "Campeones", y ahora esta en producción. Y mi proyecto más inmediato es ser padre por segunda vez. En unas semanas ya me volveré a incorporar y pensar en otras cosas, pero ahora estoy centrado sobre todo en la familia, que es algo muy importante.

Participaste en 'Aquí no hay quien viva' y "La que se avecina". De esta última se ha comentado que quizás sufra una "mudanza de plató". En caso de realizarse un reencuentro con personajes que ya estuvieron en el Mirador de Montepinar para cerrar ese ciclo, ¿te gustaría volver a participar en la serie por última vez? ¿Te han comentado algo?

No se ha dado el caso, no me han llamado. Si se da el caso, se hablaría, claro que sí. Yo le debo mucho a 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Siempre digo lo mismo, no tengo palabras hacía Alberto y Laura Caballero, que han hecho de esta serie todo un exitazo. 'Aquí no hay quien viva' lo recuerdo con cariño, fue una pasada y con Luis Merlo nos divertimos un montón trabajando y haciendo esas escenas.