Adrián Lastra inaugura el verano con un desnudo integral

No es que Adrián Lastra necesite que suban las temperaturas para publicar fotos de su cuerpo en Instagram. El actor aprovecha habitualmente la red social para mostrar su musculado cuerpo ante sus seguidores, pero con la llegada del calor estival ha llegado más lejos que nunca con un posado totalmente desnudo que sube todavía más las temperaturas de esta época del año.

Adrián Lastra

La foto forma parte de una sesión realizada por Paco Peregrín para la revista de moda masculina Risbel Magazine. "Me encantaría dar explicación a esta foto...", comenzaba el actor como acompañamiento a la provocativa instantánea, para después concluir: "Tampoco hay mucho que explicar". Por si no quedara claro de por sí al mostrar esta foto en la que se puede apreciar con todo detalle su escultural cuerpo, Lastra terminaba con un hashtag que indicaba que el objetivo de subir aquello no era otro que subir su propia autoestima: "Pa' mis cojones".

Además, como si fuese una de las majas de Goya, el actor subió otra de las fotos de la misma sesión, pero esta vez posando con un elegante traje negro. Ante la obvia menor repercusión de esta publicación respecto a la anterior, el modelo de la misma bromeaba: "Sé que el desnudo gusta mucho, pero oye, vestido tampoco es que esté tan mal".

Futuros proyectos

Aparte de en estas sugerentes imágenes, una de las próximas citas en que podremos ver a Adrián Lastra es como Pedro Infantes en el especial navideño con que se cierra 'Velvet Colección'. Ahí retoma por última vez el papel de Pedro Infantes, que ya inició en 'Velvet', y del que apenas se conocen detalles aún. Por otro lado, también se espera su participación como protagonista en "Litus", película de Dani de la Orden pendiente de estrenarse.