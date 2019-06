Miley Cyrus se desnuda para protestar contra las leyes restrictivas del aborto en Estados Unidos

Estados Unidos le ha declarado la guerra al aborto. El pasado 16 de mayo, Alabama cambiaba su legislación sobre la interrupción del embarazo y se quedaba muy cerca de la prohibición total. Antes que el estado del sudeste americano era Kentucky y antes Misisipi y así hasta 16 Estados, que se han propuesto desafiar al Tribunal Supremo para forzar la derogación de la ley de 1973, que otorgó a las mujeres el derecho al aborto.

Miley Cyrus se desnuda para protestar contra las imposición de leyes antiaborto Miley Cyrus / Instagram

Las consecuencias de esta restricción han sido varias. El sector más progresista del país se ha levantado en contra de estos cambios y, de hecho, compañías comohan comenzado su propio sabotaje particular , afirmando que

Miley Cyrus, por su parte, ha preferido hacer la guerra por su cuenta. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, en la que ha subido un sugerente desnudo bajo el lema: "Don't fuck with my freedom (No jodas con mi libertad)". La cantante, además, ha logrado superar la estricta política de censuras de la red social, que es muy dada a borrar imágenes que consideren inapropiadas. ¿Cómo lo ha logrado? Tapando su pecho con dos pomelos.

Esta no es la única foto que ha subido la actriz al respecto. En una imagen anterior, la aparecía comiendo una tarta que llevaba por lema "Abortion is healthcare (El aborto es salud)". Ambas imágenes han sido muy aplaudidas por las redes sociales, entre las que se han colado comentarios de apoyo compañeras de profesión, como Demi Lovato.

La nueva faceta de Miley Cyrus

Miley Cyrus se dio a conocer a través de su serie 'Hannah Montana', en la que interpretaba a una estrella de la música juvenil. Después de dicha ficción, la joven explotó más su faceta como cantante, aunque nunca dejó de lado el mundo de la interpretación. No obstante, con el anuncio de la quinta temporada de 'Black Mirror', ha cambiado totalmente de registro, metiéndose en el mundo distópico creado por Charlie Brooker y sorprendiendo con un papel ácido y mordaz.

En su capítulo, "Rachel, Jack y Ashley Too", la Cyrus da vida a una cantante que parece tener una vida ejemplar por fuera, pero que vive anulada por dentro. A través de la metáfora de una muñeca interactiva, su personaje vivirá una catarsis de revelación que hará gala del viejo, pero efectivo, "no es oro todo lo que reluce".