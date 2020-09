Adrián Martín ('Levántate') se somete a tres operaciones en un mes a causa de una infección

Adrián Martín, uno de los que fuera participante de 'Levántate' y conquistara al público con su encanto y sus dotes para la música, ha tenido que ser operado hasta en tres ocasiones entre agosto y septiembre a causa de una infección en una válvula que le implantaron para paliar la hidrocefalia que sufre. Así lo ha contado el propio joven en sus redes sociales.

Adrián Martín, operado en tres ocasiones en un mes

"Ando perdido, ¿verdad? Me gustaría deciros que he estado cantando, pero no ha sido así", comenzaba su mensaje Martín. "Acabo de llegar a casa después de un mes en el hospital. ¿Recordáis cuando me operaron en marzo? Pues me han tenido que operar ahora tres veces". El pasado mes de marzo, el cantante se sometió a un reemplazo de la válvula que le drena el líquido que se le acumula en el cráneo debido a que esta había dejado de funcionar de manera correcta.

"Una bacteria provocó una infección y esta que me tengan que cambiar de nuevo la válvula. Pero bueno, ya estoy en casa y ahora a recuperarme despacito", comentaba, tranquilizando a sus seguidores. Pese a este duro mes que ha vivido, el artista ha compartido dos imágenes, una de ellas en la cama del hospital, manteniendo su característica sonrisa.

Apoyo de numerosos artistas

Adrián Martín se ha hecho un hueco en el corazón de la gente con el talento que demostró desde bien pequeño. Además, ha colaborado con numerosos artistas, especialmente en su primer disco, "Lleno de vida", con el que consiguió el disco de oro. Muchos de ellos han querido mandarle un mensaje de apoyo y desearle una pronta recuperación a través de las redes sociales, como han hecho Rosa López, India Martínez, Mireya Bravo, Pitingo o Chenoa.