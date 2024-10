Por Beatriz Prieto |

La sexta gala de 'Gran Hermano 19' incluyó la expulsión de Juan Luis Quintana al perder en su duelo con Javier Mouzo. El madrileño se convertía así en el primer concursante a optar a la "vida extra", en mano de uno de sus compañeros, al ser el primer expulsado tras cerrar la fase del casting final con la expulsión de Elsa Mateos y Maite Benítez. Un poder único en toda la edición que, para sorpresa de todos, Adrián Thiam decidió utilizar en favor de su compañero, para que regresara a la casa de Guadalix de la Sierra.

Adrián sorprende al utilizar la "vida extra" en favor de Juan en 'Gran hermano 19'

Como avanzó Jorge Javier Vázquez en ' Gran Hermano: Límite 48 horas ',una vez que Juan estuvo en plató. Por entonces, el presentador se limitó a explicar que, que él mismo explicó al recién expulsado, quien debía elegir a un compañero de dentro de la casa, y a la audiencia.

"Si Adrián acepta, tú vuelves. Pero si ganáis alguno de los dos, vuestro maletín sería de 150.000 euros", desveló el presentador al madrileño, lo que bajaría el premio de 300.000 euros que hay en juego, a la mitad, en caso de que Adrián o Juan se alzaran con la victoria tras usar la "vida extra". Este privilegio, además, contaba con una condición: solo se podría utilizar una sola vez en toda la edición, con un único expulsado. Dos normas que Vázquez también trasladó a Adrián, en la soledad del confesionario, antes de darle unos minutos para anunciar su decisión.

"Cómo no lo voy a salvar"

"Al final, Juan me ha elegido por algo, hemos tenido muchas conversaciones, tenemos muchas cosas en común, ha sido una persona muy importante en la casa, es un apoyo grande para mí", declaró Adrián, cuando volvieron a conectar con él. Fue entonces cuando, para sorpresa incluso del propio Juan, el catalán manifestó que "cómo no lo voy a salvar, si es mi hermano".

BOMBAZO ???? Adrián paga 150.000€ de su premio y utiliza el Poder de la VIDA EXTRA con Juan ???? ¡Juan vuelve esta misma noche a Guadalix! #GHGala6 #GH10O pic.twitter.com/xNhciPAU4y — Gran Hermano (@ghoficial) October 10, 2024

"Toda la información que has tenido en este plató es secreto absoluto. Si te vas de la lengua, expulsión fulminante", comunicó Vázquez a un pletórico Juan. El madrileño puso así rumbo a la casa de Guadalix de la Sierra, donde sorprendió a sus compañeros con su aparición, casi una hora después de que concluyera la gala. No obstante, tanto el madrileño como Adrián debían guardar silencio y, de hecho, el "repescado" tuvo que mentir sobre su paso por plató, en medio del desconcierto del resto de concursantes, los cuales quizás descubran lo sucedido en la gala de 'Gran Hermano: El debate' del domingo 13 de octubre, aunque no se ha confirmado oficialmente.