Desde que se anunciara que Telecinco iba a emitir una docuserie centrada en la vida de Rocío Carrasco durante los 20 años que ha estado callada, todos los colaboradores se pusieron de acuerdo en que este formato iba a revolucionar el panorama televisivo, aunque no se conocía hasta que ámbitos iba a llegar el testimonio de la hija de Rocío Jurado.

Adriana Lastra defiende a Rocío Carrasco

La emisión de los dos primeros episodios durante la noche del domingo 21 de marzo no solo tocaron al mundo de la televisión, sino que muchos políticos opinaron del tema, incluidas la Ministra de Igualdad Irene Montero, la portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra o la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por VOX Rocío Monasterio.

Un tiempo después y con varias noches de la docuserie ya emitidas, Adriana Lastra ha querido volver a pronunciarse sobre el tema, y ha respondido a los colaboradores de 'Ya es mediodía', que criticaban la actitud de la hija de Rocío Jurado después de que Rocío Flores la llamara y, supuestamente, la protagonista de la docuserie no le cogiera el teléfono.

"Ahí los tenemos, sacándole la piel a tiras"

La política del PSOE ha escrito en su cuenta oficial de Twitter que "estoy viendo un programa en el que unos colaboradores despellejan a una mujer porque parece ser que no le coge el teléfono a su hija. Luego, me entero que la hija le pegó a su madre durante años. Pero se cuestiona a la madre. Ajá", añadiendo también que "la madre lleva una década a tratamiento psicológico porque además es víctima de violencia de género. Incluso ha intentado suicidarse... y ahí los tenemos, sacándole la piel a tiras porque no le coge el teléfono a la hija".