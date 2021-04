Durante la emisión del último capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco cargó de forma disimulada contra uno de los miembros de su familia: su tío Amador Mohedano. "Por desgracia es familia mía", decía la hija de Rocío Jurado. No obstante, 'Sálvame' ha demostrado que no siempre ha habido esa tensión entre sobrina y tío. ¿Por qué han llegado hasta este punto?

Amador Mohedano siendo entrevistado por un reportero de 'Sálvame'

Con la buena relación que mantenían tras la muerte de su hermana y su madre, Amador vio como incluso Rocío salía en su defensa en algunos programas de televisión después de la polémica sobre una presunta explotación por parte de la cantante y su hermano a sus trabajadores: "Nosotros somos una familia, le pese a quien le pese. (...) Mi madre moría por mi tío"

Pero,a partir de 2014, Amador cambió de posición y fue pasando por los diferentes programas de televisión argumentando que su relación con Rocío había cambiado. "Siempre he mostrado mi interés por ella, la he llamado, le he felicitado la Navidad... Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que yo no era correspondido y ya me he cansado", decía en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

A ello, hay que sumarle duras declaraciones que Amador ha hecho sobre la falta de confianza que tenía en su sobrina, llegando a relatar que escondió la caja fuerte porque no se fiaba de ella; hasta poner su fijación en Fidel Albiac, actual pareja de Rocío: "Estaba muy dominada por Fidel, todo lo que ha pasado es porque este hombre la ha acaparado y ha malmetido".

La situación actual de Rocío Carrasco y Amador Mohedano

A la espera de una citación con la justicia, Amador Mohedano decidió entrar en directo en el programa vespertino de Telecinco para dejar un mensaje claro: Él no sabía nada sobre los presuntos maltratos que Rocío Carrasco sufría con Antonio David Flores, persona con la que ahora tiene cierto acercamiento pero que él justifica que no son los motivos por los que está distanciado de su sobrina.