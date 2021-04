En el séptimo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco aseguró que ella se mantuvo todo el tiempo al lado de su madre cuando estaba enferma en Houston, comentando que era la única que se quedaba por las noches. Estas palabras no sentaron nada bien a Rosa Benito, que ha desmentido a su sobrina: "Rocío Carrasco no se quedó ni una sola noche con su madre, pero ni una".

Rosa Benito en 'Ya es mediodía'

"Yo soy la que hace todas las noches junto a Lourdes. Todas. Es que eso lo he vivido yo y ya está bien de mentiras. A mí eso no me lo puede quitar nadie y yo no soy más que nadie. Ahí éramos todas una familia que estábamos con una persona a la que adoramos", sentenciaba la colaboradora de 'Ya es mediodía'. "La Jurado, por la noche, es que no dormía y Rocío Carrasco se quedaba en los apartamentos que allí teníamos o se iba con Fidel Albiac".

Haciendo una alusión a cómo Carrasco lleva pruebas sobre su relato a la docuserie, Benito aseguraba que no tenía pruebas que lo demostraran, ya que "lo que nunca iba a pensar es que ibas a entrar por la noche y te hacías una foto". La cuñada de Rocío Jurado hizo un llamamiento a Antonio Montero y Antonio Rossi, quienes hacían guardia en el hospital y, según cuenta, la veían entrar cada noche.

Sale en defensa de Rocío Flores

Poco antes de que Rosa Benito pronunciara estas palabras, Rocío Flores había lanzado un mensaje directo a su madre. Como no podía ser de otro modo, la colaboradora de 'Ya es mediodía' sentenció que "le gusta la gente valiente", sacando la cara por la hija de su sobrina. "¿Y ahora qué? Una niña que está rogando: 'mamá, quiero hablar contigo'. ¿Qué hay ahora que tacharle a esta criatura? (...) ¿Qué es lo que va a contestar ahora cuando se siente el miércoles? ¿Por qué tiene que hacer que todos somos lo peor?".

"Cuando le pregunta por las casas de Miami, que dice que ya había germinado la semilla del mal como si fuera la semilla del diablo a una niña de 9 años", criticaba Rosa Benito. "Las que somos madres sabemos lo que duele un hijo. Yo cómo voy a decir que a mi hijo le ha germinado la semilla del mal. Si no tiene esa maldad, esa picardía ni ese odio".