Con el anuncio de que Rocío Carrasco estará presente en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', muchos son los colaboradores de nuestra televisión los que señalan un posible movimiento en las entrañas de su familia antes de esas posibles declaraciones en directo, como así hizo Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa': "Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Levanta el teléfono y llámanos".

Miguel Frigenti y Rocío Flores

Las palabras cargadas de aparente emoción de la hija de Rociito, no han sentado demasiado bien en el plató de 'Sálvame'. Miguel Frigenti ha dudado de la veracidad de sus palabras y la acusa de haber hablado por la presión de las posibles declaraciones que podría hacer su madre el próximo miércoles: "A mi me ha parecido extraño que se haya manifestado hoy".

"Me parece que vuelve a ser guantazo sin manos a su madre, porque si tu quieres hablar con ella o estás dolida porque tu madre no ha cogido el teléfono, no hace falta que añadas la coletilla 'Mi padre no es como lo están pintando'". Pero, además, ha lanzado un auténtico dardo envenenado a la nieta de Rocío Jurado, argumentando que está siguiendo los pasos de Antonio David Flores: "Es la sucesora de su padre y va a abusar de su victimismo".

Laura Fa apoya la posición de Miguel Frigenti

Otros colaboradores se han sumado al punto de vista ofrecido por Frigenti, como es el caso de Laura Fa: "Es el mismo discurso que su padre: su padre es el buen padre y ella es la buena hija que piensa incluso en su hermano", aseguraba. "Si tu quieres reconciliarte con tu madre, dices 'Lo siento' (...), pero ha dicho que todo lo que ha contado es mentira".