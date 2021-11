Carmen Alcayde hizo frente de nuevo al testimonio de Dinio García, quien sacó a la luz una posible infidelidad de la colaboradora con él. Aunque el exconcursante de 'Gran Hermano VIP 7' se retractase en su versión inicial, afirmó que existen pruebas que demostrarían que la valenciana estuvo presente en el episodio que narra el cubano.

Dinio y Carmen Alcayde

Desde la redacción de 'Sálvame', el equipo se puso en contacto con Dinio para que detallase cómo fue su encuentro con Carmen Alcayde y otra mujer anónima: "Estaba yo desnudo en la habitación, pero yo no me he acostado con Carmen. Yo relaciones tuve con su amiga", afirmó. La expareja de Marujita Díaz dio marcha atrás y se desdijo de las acusaciones que realizó durante el 16 de noviembre, donde sí confirmó el encuentro con Alcayde.

Sin embargo, aunque la periodista no participó, parece que sí que entró en el juego del cubano: "Estaba cambiándose de ropa porque estaba con el otro amigo mío", aseguró en su llamada con el reportero de 'Sálvame'. De esta manera, el cantante de "Haciendo el amor" aseguró que en la misma habitación había dos parejas que estaban "juntos, pero casi no revueltos".

Al ser preguntado por si podía demostrar la presencia de Carmen Alcayde aquella noche, Dinio no dudó en confirmar la existencia de pruebas: "Hay material y muy bien guardado", aseguró. Según detalló segundos después, habría varias imágenes tomadas por ellos mismos: "Empezamos a hacernos fotos de cachondeo", explicó el también exconcursante de 'Hotel Glam'.

"Por un plató puede hacer lo que sea"

Carmen Alcayde no se calló y atacó directamente a Dinio, al que acusó de buscar protagonismo: "El fallo de Dinio es que le hubiese gustado que fuera yo. Como no fui yo, en cuanto me hice famosa, empezó a decir que estaba por ahí". La valenciana afirmó que no quiere que acuda al espacio de La Fábrica de la Tele por su falta de honestidad: "Es muy mentiroso y por un plató de televisión puede hacer lo que sea", sentenció.

Respecto a las pruebas, la colaboradora aseguró que no podrían existir: "Yo no me lo creo, que lo saque", sentenció, refiriéndose a una posible imagen de ella en ropa interior. Esta fotografía sí la habría visto Kiko Matamoros, quien fue cuestionado por si, en vez de bragas, la presentadora llevaba pantalones cortos: "Puede ser que no lo sepa distinguir", dijo el madrileño irónicamente.