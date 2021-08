Carmen Alcayde ficha por 'Sálvame' y vuelve a las tardes de Telecinco como colaboradora

Carmen Alcayde vuelve a las tardes de Telecinco de la mano de 'Sálvame'. La valenciana vuelve a las pantallas de la cadena, convirtiéndose en colaboradora oficial del formato vespertino tras los aplausos recibidos por parte de la audiencia tras su última aparición y cubriendo la vacante que Antonio Canales dejó tras su sonado despido en directo.

Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez

Carmen Alcayde volverá a coincidir de forma habitual con Jorge Javier Vázquez tras el final de 'Aquí hay tomate' en marzo de 2003. "¡Ay, sí, que me apetece Mediaset!", llegó a afirmar en alusión a su llegada desde el plató de 'Sálvame limón' durante el 6 de agosto de 2021, cuando acudió junto a Lara Dibildos para promocionar una obra de teatro.

Durante su presentación, no faltaron los guiños a sus intervenciones televisivas. Kiko Hernández, presentador en ese momento, dio la bienvenida a Alcayde, comentando que no sabía si se encontraba en 'Las bodas de Sálvame', espacio que condujeron juntos. Asimismo, la periodista hizo mención a aquel especial de 'Sálvame tomate' que capitaneó junto a Jorge Javier con motivo de los treinta años que cumplía Telecinco.

"¿Puedo dar mi opinión ya?"

Cuando la cámara se acercaba hacia la nueva colaboradora, no dudó en mostrarse radiante: "¿Puedo dar mi opinión ya?", comentó. No obstante, Hernández le pidió que se guardase sus palabras en ese momento, pero Alcayde no pudo contenerse: "¡Estoy encantada!", llegó a asegurar, al tiempo que lanzaba besos a los espectadores de Telecinco.