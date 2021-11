'Sálvame' consiguió reunir de nuevo a Carlota Corredera y a Kiko Matamoros en la tarde del 11 de noviembre. La presentadora iniciaba el programa hablando con el colaborador, tras casi tres meses desde que coincidieran en plató por última vez. "Nosotros no hemos coincidido, no porque haya habido vetos ni nada", aclaraba la presentadora ante las palabras de aquellos que aseguraban que Kiko la había echado de 'Sálvame'.

Carlota Corredera y Kiko Matamoros en 'Sálvame'

"Kiko y yo hemos tenido un periodo de reflexión, un cese de la convivencia temporal. [...] Hemos hablado y nosotros ponemos nuestro contador a cero, y vamos a estar aquí conviviendo sin ningún problema", continuaba explicando la presentadora gallega tras un choque de puños con el colaborador. Dicho esto, el programa continuaba y Matamoros hizo frente a las últimas informaciones de María Patiño.

Kiko Matamoros defendía su "parcela" o la intimidad que él cree que "debe preservar". Sin embargo, la presentadora le decía que no hacía falta "atacar al programa para ello". Todo esto se debía a la información contada por María Patiño, que aseguró que Matamoros le pidió a su novia Marta López "que se fuese de casa" tras una discusión.

Matamoros, receloso de su intimidad

El colaborador no dudó en afirmar que habían violado su intimidad. "Es un mensaje escrito que no ha conocido nadie, nada más que la persona a la que iba dirigido y, por lo tanto, para capturar ese mensaje, hay que violar la intimidad. Y punto", sentenciaba Matamoros. La presentadora le advertía que si estaba acusando a 'Sálvame' de ello, era algo muy serio, pero él dejó claro a quién se estaba dirigiendo: Estoy acusando a María Patiño de violar mi intimidad, no al programa", confirmaba Matamoros.