Por Rubén Rodríguez Tapiador

El sábado 13 de enero, Telecinco ha dado comienzo al talent show 'Bailando con las estrellas' con Jesús Vázquez y Valeria Mazza al frente. El futbolista Miguel Torres ha sido el encargado de abrir la gala y, tras él, han llegado las grandes actuaciones de algunos concursantes como Adrián Lastra o Athenea Pérez. Sin embargo, Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido en la protagonista de la primera entrega, aunque no ha sido por su baile, sino por la reacción que ha tenido al ver las valoraciones del jurado.

Valeria Mazza, Ágatha Ruiz de la Prada y Roberto Luján en 'Bailando con las estrellas'

Junto a su maestro Roberto Luján,más técnico del formato y así lo ha hecho saber Gorka Márquez : "(...) Has dado el primer pasó y ha sido como el dominó, se ha derrumbado todo"., ha asegurado Ágatha Ruiz de la Prada, visiblemente molesta.

Tras sus valoraciones, Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez han decidido darle un 2, mientras que Boris Izaguirre y Antonia Dell'Atte han preferido puntuarla con un 8. Pese a que en un primer momento no se ha tomado muy mal la puntuación, la diseñadora ha estallado contra los jueces técnicos en la sala en la que esperan los concursantes para salir a bailar: "Yo antes de que me echéis, prefiero irme yo solita".

Antonia Dell'Atte, molesta por la actitud de la diseñadora

"Encuentro que estáis haciendo lo contrario a lo que a mí me habían dicho (...) Es que no tengo ilusión para volver (...) A mí me han dicho: 'Vamos a juzgar a cada uno según su categoría'", ha afirmado la participante. Además, ha atacado directamente ha Gorka Márquez: "Me quedo con cero ilusión, o sea, el bailarín este, que no sé quién es...". Una vez que ha terminado de dar su punto de vista, Ágatha Ruiz de la Prada ha decidido marcharse y esto no ha sentado muy bien a Antonia Dell'Atte, quien no ha dudado en comentar que era una falta de respeto hacia el equipo del programa.

¿Participará en la segunda gala?

A pesar de que la concursante ha cogido un coche para irse definitivamente de 'Bailando con las estrellas', la organización del programa ha conseguido convencerla para que vuelva al final de la gala: "Considero que una persona que no ha bailado en su vida, que tiene 63 años, no se merece tres doses de estos señores. Lo siento muchísimo (...) Me considero eliminadísima". Por lo tanto, habrá que esperar hasta la segunda entrega del concurso para saber si Ágatha Ruiz de la Prada continúa en la competición.