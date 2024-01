De ganar Eurovisión Junior a 'Bailando con las estrellas': Telecinco confirma a María Isabel como concursante

Por Almudena M. Lizana |

María Verdoy en 'Socialité' ha sido la encargada de anunciar a la novena concursante confirmada de 'Bailando con las estrellas'. Se trata de María Isabel, la cantante que en 2004 ganó Eurovisión Junior gracias a su desparpajo sobre el escenario y su mítica canción "Antes muerta que sencilla".

María Isabel, concursante de 'Bailando con las estrellas'

"Estoy encantadísima de estar en 'Bailando con las estrellas' y, así que no os lo perdáis", empezaba diciendo María Isabel, muy ilusionada con el proyecto, que es su vuelta a la televisión tras ser madre por primera vez.

"Bailar te hace olvidar, como cuando entrenas en el gimnasio. No estás pendiente de nada, sólo estás entrenando, pues con el baile me pasa lo mismo. He venido aquí para disfrutar, pero soy muy exigente conmigo misma y voy a estar ahí al pie del cañón", añadía la artista, mostrándose muy competitiva.

Experiencia en concursos

María Isabel llega al programa con experiencia en talent shows, ya que la cantante participó en la octava edición de 'Tu cara me suena', donde tuvo que imitar a Lola Índigo e intentar bailar como la extriunfita. En el formato de Atresmedia, María Isabel quedó sexta. ¿Cómo le irá en 'Bailando con las estrellas'?