'Bailando con las estrellas' ficha a Mala Rodríguez como segunda concursante oficial

'Bailando con las estrellas' ya tiene fecha de estreno, tal y como anunció hace unos días Telecinco. El 13 de enero regresará este talent show con famosos, solo que a Telecinco bajo la conducción de Jesús Vázquez y Valeria Mazza. A falta de unos días para ver su estreno, vamos conociendo la identidad de los concursantes que se atreverán a mostrar sus dotes para el baile.

Después de comunicar el nombre de Miguel Torres, exfutbolista y marido de Paula Echevarría, Mediaset España ha anunciado que Mala Rodríguez se convierte en la segunda concursante oficial. La cantante, primera española ganadora del Grammy Latino al Mejor Álbum de música urbana, se atreverá con diferentes tipos de baile de salón cada semana para ser la triunfadora y alzarse con el trofeo.

"Estoy muy feliz, no sabes la ilusión que me hace poder estar aquí porque voy a aprender mucho", asegura en el vídeo promocional en el que se anuncia su fichaje. "Tener gente ahí que te juzga, creo que lo vivimos todos todos los días". En suma, afirma que no tiene miedo y que le gustan los retos: "Realmente creo que mi gasolina es que me pongan las cosas difíciles. Me atrevo con todo".

La lista de concursantes se completa con otros dos nombres de mujeres. La diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada regresa a Telecinco para convertirse en concursante, según informa Algo Pasa TV. Junto a ella estará Elena Tablada, también diseñadora y expareja de David Bisbal, tal y como cuenta Yotele.