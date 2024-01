Telecinco presenta 'Bailando con las estrellas' con dardo a 'Baila como puedas': "Lo que haga el resto..."

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Este jueves, 11 de enero, Mediaset España ha realizado una rueda de prensa para presentar 'Bailando con las estrellas', su apuesta de entretenimiento para el prime time de los sábados en Telecinco. La adaptación del exitoso formato 'Dancing With the Stars', producida junto a Bulldog TV, dará el pistoletazo de salida el 13 de enero a las 22:00 horas. Además, hay que resaltar que las galas no serán grabadas, sino que se emitirán en directo.

Telecinco presenta el jurado de 'Bailando con las estrellas

Los encargados de coger las riendas del proyecto serán Jesús Vázquez . He trabajado muchos años en Mediaset Italia y aquí es mi primera vez. Este programa es ideal para volver porque venimos todos a pasarlo bien".

En la otra cara de la moneda se encuentra Jesús Vázquez, quien ha trabajado continuamente con el canal principal de Mediaset España: "Mi matrimonio con Telecinco es el doble de largo que el mío privado. Como todos los matrimonios, nos enfadamos, pero volví. He podido hacer una carrera donde he hecho mis sueños realidad. Me faltaba 'Bailando con las estrellas'".

La mecánica del concurso

En este formato de Bulldog TV, trece famosos de diversos ámbitos competirán por demostrar que son los mejores bailando. Para ello, formarán pareja con un bailarín profesional que le acompañará en todo su recorrido. En cada entrega, los trece dúos realizarán una actuación que será evaluada con puntuación por cada miembro del jurado. Además, estas calificaciones harán media con las de los espectadores, quienes podrán votar a través de la aplicación de Mitele.

Los presentadores junto a los concursantes de 'Bailando con las estrellas'

Con todas estas puntuaciones se llevará a cabo un ranking y las dos peores parejas tendrán que volver a actuar. Tras ver las dos actuaciones, el jurado tendrá que decidir qué dúo se salva. Finalmente, se celebrará una gala final en la que se elegirá al ganador. Por otro lado, Alfredo Ereño, CEO de Bulldog TV y productor ejecutivo del programa, ha desvelado en la rueda de prensa que habrá invitados que se enfrenten "al reto de aprender a bailar".

Los miembros del jurado y el Tribuno del Pueblo

El jurado responsable de decidir quién continúa en 'Bailando con las estrellas' está dividido en dos partes. Una de ellas más técnica, conformada por Blanca Li, Julia Gómez y Gorka Márquez, y otra con personajes públicos, la cual cuenta con Antonia Dell'Atte, quien dará mucha guerra a Boris Izaguirre y Cristóbal Soria. Este último jugará un papel fundamental, ya que será el Tribuno del Pueblo y podrá utilizar una vez el Veto al jurado, una herramienta con la que salvará a una pareja eliminada. Por su parte, Izaguirre llega al concurso ilusionado: "Vengo con ganas de reincorporarme a esta casa que ha sido tan importante para mí".

Jonan Wiergo, concursante de 'Bailando con las estrellas'

Jonan Wiergo concursará con otro hombre

Algunos de los personajes famosos que se han atrevido a adentrarse en este formato de Telecinco son Josie, Elena Tablada o Ágatha Ruiz de la Prada. Los últimos participantes en ser confirmados han sido Bruno Vila, Carlota Boza y Jonan Wiergo. Este último ha decidido participar bailando con otro chico: "Espero que sirva como referente para los niños que nos vean". Estos formarán pareja con algunos de los mejores bailarines de España como Adrián Esperón, Marta Blanco o Rubén Rodríguez.

A Telecinco no le importa lo que haga RTVE

'Bailando con las estrellas' es una de las grandes apuestas de Telecinco para el 2024 y, por ello, han querido realizarlo con un gran presupuesto. "Es uno de los formatos que más ha viajado por el mundo y vamos a adaptar el original. Es un proyecto de calidad y para toda la familia, con entretenimiento y espectáculo garantizado", ha desvelado el responsable de Bulldog TV. A su vez, Jaime Guerra, directivo de Mediaset, ha confirmado que no le importa lo que haga RTVE con 'Bailando como puedas': "Llevamos trabajando muchísimos meses para preparar esto. Para nosotros este es el gran formato de entretenimiento que siempre hemos querido tener. Lo que haga el resto...".