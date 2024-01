Ágatha Ruiz de la Prada, primera expulsada de 'Bailando con las estrellas'

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En la noche del 20 de enero ha tenido lugar la segunda emisión de 'Bailando con las estrellas', el talent show de Telecinco que tuvo como protagonista en su primera entrega a Ágatha Ruiz de la Prada tras su espantada por la mala valoración del jurado. A pesar de que aseguró que abandonaba el formato, la diseñadora ha regresado al concurso en una gala en la que han destacado sobre el resto de sus compañeros Athenea Pérez, María Isabell y Adrián Lastra.

Carlota Boza junto a su bailarín en 'Bailando con las estrellas'

En la otra cara de la moneda se han encontrado Agatha Ruiz de la Prada y Carlota Boza del concurso. Para descubrir la identidad de la primera concursante eliminada de 'Bailando con las estrellas',

Tras llevar a cabo su actuación por segunda vez, los miembros del jurado han ido diciendo el nombre de su concursante salvada uno a uno. El primero en hacerlo ha sido Boris Izaguirre, el cual ha apostado por Agatha Ruiz de la Prada. Por su parte, Antonia Dell'Atte y Gorka Márquez han elegido a la actriz, mientras que Blanca Li se ha decantado por la diseñadora. Finalmente, Julia Gómez Cora ha pronunciado el nombre de Carlota Boza y la empresaria se ha convertido en la primera expulsada del talent.

Sheila Casas se pierde la segunda gala por una lesión

La expulsión de Ágatha Ruiz de la Prada no ha sido la única mala noticia para 'Bailando con las estrellas', puesto que Sheila Casas no ha podido actuar en la segunda entrega por culpa de una lesión en las costillas: "Estoy un poco triste porque ha sido un golpe en la costilla un poco fuerte y he tenido que reposar esta semana y me da muchísima rabia porque soy muy competitiva. Me hacía mucha ilusión estar aquí con mis compañeros. (...) Me han dicho que tenía que reposar porque si no iba a ser muy peligroso porque es una zona muy delicada. (...) Es un obstáculo para volver como el ave fénix: más fuerte que nunca".