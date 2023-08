'Ahsoka' detalla su plan de estreno en Disney+: debut doble y fecha del final

Mientras la rama cinematográfica de 'Star Wars' se mantiene en barbecho, la franquicia sigue echando raíces en la pequeña pantalla. El éxito de 'The Mandalorian' abrió muchas puertas al universo galáctico en Disney+ y, tomando como cimiento la aventura de Din Djarin, lanzó una escisión en la forma de 'El libro de Boba Fett'. Aparte, se recuperó a un icono como Obi-Wan Kenobi en su propia miniserie y Cassian Andor ha podido contar su propia historia, pero eso no es todo.

El siguiente paso será cederle el protagonismo a Ahsoka Tano, una de las rebeldes más queridas de la vertiente animada, quea través de la interpretación de Rosario Dawson . Después de aquella memorable intervención, ideada por el cocreador del personaje, Dave Filoni, la expadawan de Anakin Skywalker. Y con esa fecha cada vez más cercana, desde 'Star Wars' se ha compartido cómo se repartirán los episodios que componen la ficción.

Como ya se había anunciado previamente, 'Ahsoka' arrancará con un doble estreno, por lo que el 23 de agosto estarán disponibles los dos primeros capítulos. A partir de ahí, se brindará una entrega nueva cada miércoles, así que Disney+ tendrá material suficiente para cubrir todo el mes de septiembre antes de rematar la emisión el 4 de octubre con el octavo y último episodio. Con esta estrategia, se consigue enlazar el proyecto de Lucasfilm con otro tan esperado como es la segunda temporada de 'Loki', que llegará el 6 de octubre y permitirá saltar de una franquicia a otra en un lapso de apenas dos días.

In two weeks, experience the two-episode series premiere of @AhsokaOfficial, a Star Wars Original series, streaming August 23 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QKbUTM87sA