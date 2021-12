Alaska descubre los términos de su relación con Mario Vaquerizo y por qué no ha sido madre

Alaska hizo un repaso a su agitada vida y habló en 'Lazos de sangre' de dos relaciones muy importantes, las que mantiene con su madre América y con su marido Mario Vaquerizo. La cantante explicó los motivos que la habían llevado a no ser madre y no tuvo problema en abrirse a relatar otros aspectos relacionados con su vida personal.

Alaska, en 'Lazos de sangre'

La artista aseguró que estaba harta de los rumores y de las personas que cuestionaban su matrimonio: "Al principio me hace gracia, pero ya llega un momento que no me hace gracia". Además, se mostró molesta por los comentarios que lleva escuchando mucho tiempo sobre la sexualidad de ambos: "¿Qué piensas que yo no soy mujer, que no tengo sexo?, comentó.

Además, la cantante de Fangoria explicó que no había tenido hijos porque había decidido darle prioridad a su trabajo. También, reconoció que a su marido sí le gustaba la idea: "Mario dice que a él le hubiera gustado seguramente tener un niño, ser padre". Sin embargo, asegura que se habría cansado enseguida porque no tiene paciencia ninguna. "No ha habido hijos por una cuestión de profesionalidad y responsabilidad", explicaba en un total Vaquerizo.

Su relación con Mario Vaquerizo

La artista mexicana desmintió que tuvieran una relación abierta como se había rumoreado y respondió rotundamente a la pregunta de Beatriz Cortázar: "No, al que le vaya bien, fenomenal. Yo lo que pasa es que todo lo que he visto no acaba bien", bromeó. La pareja siempre ha demostrado tener una relación de lo más estable, pues se conocieron trabajando y se casaron en 1997 en Las Vegas.