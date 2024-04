Por Redacción |

Muchos colaboradores no se cortan lanzando dardos. Entre las rostros de magacines y tertulias que destacan por no esquivar la polémica está Alba Carrillo, que en esta ocasión ha opinado sin rodeos de 'Bake Off España'. La modelo sigue participando en 'D Corazón' de RTVE, desde donde se ha dirigido a Ana Boyer.

En el concurso de repostería, Carrillo y la hija de Isabel Preysler , que acabó resultando ganadora, han tenido varios roces. Tras ver un vídeo de la gran final, Anne Igartiburu se dirigía a Alba Carrillo para que hablase del programa y de la experiencia:

Ante las preguntas de sus compañeros, la exconcursante del talent confesaba que ha sido una aventura dura para ella y su entorno: "Nuestras familias también. Aunque nuestras familias no sean la Presyler. Eso es un empujoncito, no nos vamos a engañar", soltaba en referencia a que el apellido puede ayudar en algunas circunstancias y como claro dardo a la gran ganadora del formato.

La tertuliana también se ha mojado sobre la gran final del talent de RTVE, con alegato a favor de Rocío Carrasco: "Me hubiera gustado que ganara, pero b>ella no tenía un profesor de Le Cordon Bleu en su casa. Entonces, no ha podido ser", soltaba como indirecta en referencia a las facilidades que pudo haber tenido Ana Boyer.