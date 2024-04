Por Beatriz Prieto |

'Bake Off: Famosos al horno' alcanzó su final el miércoles 3 de abril, en La 1, con Alba Carrillo, Rocío Carrasco, Ana Boyer y Blas Cantó como protagonistas. Una ocasión en la que, antes de dejar a uno fuera del podio, el jurado quiso dedicarles unas cariñosas palabras que se repitieron hacia Carrillo cuando esta fue la eliminada.

Los jueces alaban el concurso de Alba Carrillo en la final de 'Bake Off: Famosos al horno'

Tras las dos primeras pruebas,antes de que anunciaran quién ocupaba el cuarto puesto: "Entraron 14 de ustedes, hoy quedan cuatro, y lo hicieron como que no sabían qué iba a pasar. Y han demostrado hasta el último momento todo". ", y veo a cuatro personas que hacen mucho honor a nuestro oficio y se dan cuenta de lo que es día a día enfrentarse a esto", añadía el pastelero.

Asimismo, Betular señaló que "enfrentarse a una crítica que muchas veces no es linda, pero nos ayuda a crecer", razón por la que "en lo particular, les quiero agradecer mucho, porque me han hecho muy feliz este tiempo en la carpa". "Para mí, los cuatro os merecéis estar aquí. Sé lo difícil que es presentar algo que no está tan bonito como yo quería y os doy mi enhorabuena por el trabajo que habéis hecho en estos meses, por todo lo que habéis aprendido", declaró por su parte Eva Arguiñano, antes de Paco Roncero, quien confesó sentirse "muy orgulloso de ver cómo os habéis esforzado, de cómo habéis trabajado en cada prueba, de ver cómo habéis mejorado".

"Sois los mejores finalistas"

"Sois los mejores cuatro finalistas que podríamos haber tenido hoy", remató el chef, antes de que confirmaran que Alba ocupaba el cuarto puesto. Fue entonces cuando los tres jueces también dedicaron alabanzas hacia la concursante, empezando por Arguiñano: "Para mí has sido un descubrimiento. Eres una leona, una peleona. Me has asombrado gratamente. Tu alegría, tu alboroto, tu manera de trabajar... me ha encantado". "Creo que se va la alegría de esta carpa", apostó Roncero, antes de recordar "esos momentos tuyos un poco caóticos que a veces nos hacía ponernos en tensión".

Sin embargo, eso no evitó que el chef confesara que "esa Alba alegre, divertida, que ayuda a sus compañeros y que incluso se mete con el jurado, me ha gustado mucho". "En todo equipo, tener una Alba es lo que le da vida al trabajo y lo que hace que nuestros servicios y nuestros días dejen de ser tan monótonos", manifestó por su parte Betular, quien opinó que "gente como vos hace falta a los equipos porque te hacen pasar por muchas cosas, pero siempre sacan una sonrisa". "Creo que sos la persona que le dio alegría a estar carpa. Te vamos a extrañar un montón", remató el repostero, antes de la despedida de la finalista.