Ana Boyer, ganadora de 'Bake Off: Famosos al honor'

Por Beatriz Prieto

Casi tres meses después de que arrancara la emisión de 'Bake Off: Famosos al horno', el concurso de La 1 se despidió el miércoles 3 de abril. Una gran final en la que Alba Carrillo, Ana Boyer, Blas Cantó y Rocío Carrasco fueron los grandes protagonistas, tras la expulsión de Patxi Salinas en la semifinal, en la que vivieron reencuentros en medio de tres pruebas fantasía, cada una más complicada que la anterior, que concluyeron con la coronación de Ana como ganadora.

Ana Boyer, arropada por todos sus compañeros de 'Bake Off: Famosos al horno' tras su victoria

La final arrancó con una prueba en la que los concursantes debían, con la forma que desearan.: el interior debía incluir un bizcocho, un crujiente, un cremoso y una mousse. A pesar de todo,, alabando las texturas y combinaciones de sabores, al igual que destacando la mousse en el caso de Ana y Blas.

En el caso de Alba y Rocío, los jueces comentaron ciertos matices: de la primera se señaló su núcleo "líquido" y su "no tan espejo", mientras que el trabajo de la segunda dejó una almendra picada que se notaba "demasiado", lo que no quitaba un sabor "muy rico". No obstante, ninguno de ellos quedó fuera de la competición y se enfrentó a un segundo desafío. En él, debían preparar una tarta con base de pasta choux, rellena, y un mínimo de cinto profiteroles como decoración, con distinto relleno y bañados de caramelo, lo que superó un tanto a Carrillo, a quien se le cortó la crema y se le quemó el caramelo antes de remontar un tanto.

Alba, cuarta clasificada

Los cuatro se enfrentaron entonces a la cata, en la que los jueces se deshicieron en halagos en medio de pequeños y escasos fallos, como la falta de algo más de horneado para la pasta. De hecho, el jurado quiso dedicar unas cariñosas palabras a los concursantes, antes de poner fin al concurso de Alba, que se quedaba así sin opciones a alcanzar la victoria al ser eliminada en la final. "Creo que se va la alegría de esta carpa", reconocían los jueces ante la emocionada concursante.

Una final muy cinéfila

Ana, Blas y Rocío se enfrentaron entonces a un reto final en el que debían elaborar una tarta de dos pisos, con dos bizcochos de distinto sabor y relleno, cuya decoración debía inspirarse en una película: Ana escogió James Bond; Blas, "El gran showman" y Rocío, "Moulin Rouge". Dada la exigencia en la decoración, los tres finalistas contaron con tres horas de intenso trabajo, que dieron lugar a unas valoraciones muy similares: "Vaya tres trabajos buenos, con unos bizcochos y rellenos espectaculares".

"Me han sorprendido por la ejecución de fuera, pero también por dentro, por la mezcla de sabores", compartió Eva Arguiñano con sus compañeros, Paco Roncero y Damián Betular, quienes añadieron que la evolución "a nivel técnico y gustativo" de los tres era evidente en sus últimas tartas. Tras un debate en el que tuvieron que "hilar fino" para elegir al ganador, los jueces dedicaron sentidas palabras a Ana, Blas y Rocío antes de proclamar la victoria de la primera. La madrileña pudo así destinar los 100.000 euros de premio a Mensajeros de la Paz, en medio de la celebración con todos sus compañeros.