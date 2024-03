Por Daniel Parra |

La noche del pasado miércoles 27 de marzo, Telecinco emitió el debate final de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'. El programa estuvo protagonizado por el primer reencuentro entre Marieta Díaz y Álex Girona ocho meses después de su paso por el reality, además de un segundo enfrentamiento ya en el plató de Mediaset. Sergio Aguilera, Gabriella Hahlingag y Miguel Martínez también se presentaron al debate.

Álex Girona y Marieta Díaz en 'La isla de las tentaciones'

Después de que todos aclarasen su situación actual, y Sandra Barneda hizo el anuncio:

De esta forma, el debate tendrá una segunda parte, que Telecinco emitirá en la noche del próximo miércoles 3 de abril, con las cuentas pendientes entre Álex y Gabriela, y con Marieta ya en 'Supervivientes'. 'La isla de las tentaciones' competirá directamente con la gran final de 'Bake Off: Famosos al horno' en La 1, donde se enfrentarán Alba Carrillo, Ana Boyer, Blas Cantó y Rocío Carrasco. Ese mismo día, Cuatro emitirá una nueva entrega de 'Callejeros', y Antena 3 y laSexta seguirán apostando por el cine.

Los cambios en en la parrilla de La 1

El hecho de que la final de 'Bake Off: Famosos al horno' se emita el próximo miércoles 3 de abril y no el martes 2 tiene que ver con los cambios que ha introducido RTVE en su programación. Tras el anuncio de que la duodécima edición de 'MasterChef' llegará el lunes 1 de abril, el ente públicó movió a la noche de los martes 'Baila como puedas', desplazando al día posterior a 'Bake Off'. En cuanto a 'Maestros de la costura', se mantendrá en la noche de los jueves.