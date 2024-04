Por Sergio Navarro |

Tras su primer paso en España en Cuatro y con anónimos, y un segundo paso por Prime Video y ya con famosos, Televisión Española se hacía con los derechos de '' para emitir el formato en La 1. De esta manera, llegaba el 11 de enero como una de las grandes apuestas de la temporada. No le ha ido mal, pero lo ha tenido complicado, pues la cadena ha ido cambiándolo de día, habiendo llegado a estar hasta en cuatro diferentes: se estrenó jueves, saltó al lunes donde más se mantuvo, pasó a martes, hubo un parón de una semana, y la final llegó en miércoles.

Los cuatro finalistas de 'Bake Off: Famosos al horno'

Pese a todo ello, ha aportado buenos datos a la cadena, la cual ha firmado unas medias de 10,4%, 9,8% y 9,2% en los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. A lo largo de sus doce entregas emitidas desde el segundo jueves del año hasta el 3 de abril, el programa presentado por Paula Vázquez

El mínimo de cuota de pantalla lo encontramos en su estreno, con un 9,8%. Este fue el motivo principal por el que TVE decidió hacer el primer movimiento. Sin embargo, hay otro mínimo, en este caso en cuanto al número de espectadores, que corresponde a la novena gala, emitida el 4 de marzo. Contó con 793.000, la única ocasión en la que ha bajado de los 800.000. También esta puede haber sido la razón por la que la semana siguiente hubo nuevo cambio de día de emisión. Mientras que el máximo de temporada, tanto en espectadores como en share, ha sido para su despedida en La 1. Emitida el miércoles 3 de abril, la gran final fue vista por 940.000 espectadores y anotó un 12,9% de cuota de pantalla.

Audiencias de 'Bake Off: Famosos al horno', en La 1 Nº de Gala Fecha Espectadores Share Gala 1 11/01/2024 874.000 9,8% Gala 2 15/01/2024 848.000 9,9% Gala 3 22/01/2024 902.000 10,8% Gala 4 29/01/2024 862.000 10,5% Gala 5 05/02/2024 810.000 10,5% Gala 6 12/02/2024 813.000 10,5% Gala 7 19/02/2024 876.000 12% Gala 8 26/02/2024 803.000 11% Gala 9 04/03/2024 793.000 11,4% Gala 10 12/03/2024 828.000 11,6% Gala 11 19/03/2024 821.000 12,1% Gala 12 03/04/2024 940.000 12,9% Media Enero - Abril 848.000 11,1%

Siempre segunda opción, por detrás de Antena 3

Aunque los datos de 'Bake Off' no hayan sido un tremendo éxito, ha funcionado muy bien en Televisión Española. No solo han quedado todas sus entregas por encima de la media de La 1, sino que respecto a la competencia ha quedado muy bien: haciéndose prácticamente todas las noches con la medalla de plata. Solo quedó en una tercera opción en su estreno en jueves, pues se enfrentaba contra los también estrenos de 'Entre tierras' en Antena 3 y 'GH VIP' en Telecinco. Ya en la final, 'Bake Off: Famosos al horno' se ha despedido liderando su franja respecto al resto de competencia, en este caso 'El debate de las tentaciones' y el especial de 'El objetivo' con Rubiales.

A partir de la segunda gala, TVE movió su talent de repostería a los lunes, donde se mantuvo hasta la novena gala. En este primer día de la semana ya se asentó en un segundo puesto, por detrás de los 'Hermanos' de Antena 3, pero por delante de 'La mejor generación' y 'El pueblo' en Telecinco, 'Horizonte' y 'Martínez y hermanos' en Cuatro, y 'El taquillazo' de laSexta.

Después pasó a los martes para su décima y undécima gala, pero tampoco cambió su puesto (y casi que la competencia tampoco): ganaba 'Hermanos' pero superaba a 'El pueblo' que también cambió de día en Telecinco, 'Código 10' en Cuatro y 'El camino a casa' en laSexta. Finalmente, y tras una semana de parón, para la final hubo un nuevo cambio llegando en miércoles, frente al final de 'El debate de las tentaciones', el cine de Antena 3, 'Callejeros' en Cuatro y 'El objetivo' en laSexta.