Alba Carrillo desmiente sus negociaciones para volver a Telecinco con 'Supervivientes All Stars'

Por Toño García Rodríguez |

A pesar de los rumores acerca del posible fichaje de Alba Carrillo como concursante de 'Supervivientes All Stars', la edición especial del reality que estaría preparando Mediaset con motivo de su aniversario, ha sido la propia colaboradora la que ha desmentido esta información a través de un vídeo en su perfil de Instagram. La modelo ha aprovechado para volver a cargar duramente contra Jorge Pérez y promocionar sus colaboraciones en Televisión Española.

Alba Carrillo en 'Supervivientes'

"Ha salido una noticia en redes de que estoy negociando para volver a Mediaset y", ha comenzado exponiendo la modelo al tiempo que lanzaba nuevos dardos a Jorge Pérez y a su antigua jefa, Ana Rosa Quintana . "No,. Nunca ha dependido y no dependerá", aclaraba Carillo a través de una historia de la red social.

Sin embargo, los adjetivos hacia el ganador de 'Supervivientes' no quedaron ahí, pues la colaboradora lo calificó como "un mueble con cajones que está ahí porque hace bonito" y reiteró que su regreso a Telecinco no tiene nada que ver con él: "Mi vuelta a Telecinco no dependería de eso en ningún caso, no es correcto". Tampoco quedó libre la cadena de las pullas de Alba Carrillo, que manifiesta que "si quieren hacer publicidad de sus programas, que utilicen a otras personas".

Alba Carrillo aclara que ante la noticia publicada de que podría estar negociando su regreso a Mediaset pero que dependería del "Guardia Civil trasnochado", en clara referencia a Jorge Pérez Díez, no hay verdad en estas afirmaciones ni en la reconciliación con la productora... pic.twitter.com/lPHV0zvOVZ — TVMASPI (@sebas_maspons) May 4, 2024

Muy feliz en RTVE

Después de desmentir esta vuelta a la cadena principal de Mediaset, la modelo aprovechaba para promocionar su participación en 'D Corazón'. "Yo estoy muy feliz y muy contenta en Televisión Española y, por cierto, este fin de semana hago doblete, sábado y domingo, en 'D Corazón'". De este modo, Alba Carrillo no entierra el hacha de guerra y mantiene su postura contra el grupo audiovisual, al que no parece que tenga intención de volver al menos a corto plazo.