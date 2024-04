Alba Carrillo confirma su ruptura sentimental en 'D corazón': "Esta semana ha sido complicada"

Por Beatriz Prieto |

La entrega de 'D Corazón' del sábado 20 de abril quedó marcada por una inesperada exclusiva de Alba Carrillo. En un momento del programa, la colaboradora fue "emboscada" por sus compañeros, ante los que confirmó su ruptura con su novio Álex Coves y reconoció que no había pasado precisamente su mejor semana.

Euprepio Padula abraza a Alba Carrillo en 'D Corazón'

Tras hablar brevemente de la separación entre Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik, de la familia real griega, Pelayo Díaz quiso hacer un parón en el programa para comentar algo sobre su compañera: "Si me disculpas, me gustaría abordar un tema porque". "Soy muy observador y, porque yo te conozco", insistió el colaborador.

"Es mi arma de defensa, yo me meto en la risa y en el humor", defendió la colaboradora quien, ante la pregunta de si "sigues empareja", respondió sin rodeos con un "no". "Bien no estoy, sabéis que he llegado un poquillo tarde", admitió la madrileña ante sus compañeros. Euprepio Padula le preguntó entonces si quería un abrazo, que ella aceptó de buen grado: "Yo no le digo nunca que no a que un tío bueno me achuche".

"No ha sido tormentoso"

"Cosas que pasan", declaró Carrillo, tras lo cual aseguró que "he sido feliz, no ha sido una cosa tormentosa, lo que pasa es que esta semana ha sido un poco complicada". Un momento ante el que Jordi González y el resto de colaboradores quisieron poner un toque más optimista. "Es una buena etapa para renovar armario y novios", bromeó Díaz, antes de recordarle a Carrillo que "no pasa nada por estar una temporada sola. Hay que buscar bien, no hace falta lanzarse al primero". Si alguien no está a tu altura, no te agaches", le recomendó el presentador.