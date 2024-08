Por Redacción |

Cada vez que Alba Carrillo habla, sube el pan. La modelo y colaboradora de televisión ha protagonizado un nuevo pódcast, el de Nagore Robles en Podimo. El episodio de 'La casa de mi vecina' ha tenido lo políticamente incorrecto como eje principal y por ese motivo Robles ha invitado a Carrillo a su show. "Nosotras vamos con la verdad por delante y nos llevamos a quien sea, pero hay cosas y hay actitudes que la gente no espera", arrancaba la presentadora.

Alba Carrillo en 'El cazador Stars'

A la hora de hablar de las mujeres con carácter, Carrillo ha hecho una reflexión sobre lo importante que es tenerlo en la televisión. "En la televisión pasa mucho esto de: 'Qué desagradecida'. Yo he venido a mi curro, he hecho un servicio, tú me has dado una nómina o lo que sea, y me voy a mi casa.. Yo me comeré lo que me haga falta, pero porque yo quiera, no porque me obliguen", explicaba la también escritora.

Nagore le preguntaba también a Carrillo si se arrepiente de haber dicho algo. "En mi vida televisiva poco he dicho. A lo mejor he perdido los nervios, y cuando te estrujan y estás en un momento complicado, no es la mejor manera. Pero tendría que haber dicho más cosas de manera más contundente", aseguraba Carrillo.

Respecto a cómo se encuentra trabajando en la televisión pública, Carrillo afirma que está muy bien. "Yo tenía un presentimiento que dependiendo del gobierno que saliera, yo iba a volver a la tele o no. Por eso apoyé a que todo el mundo fuera a votar y ahora opino más públicamente de política", explicaba la de 'Mañaneros'.

Politizar el entretenimiento

Para terminar, Carrillo se ha mojado sobre la politización del entretenimiento televisivo. "Deberíamos defender la libertad incluso para los que opinan diferente a nosotros. Las cosas tan endogámicas sólo pueden traer falta de libertades de cualquier tipo. No se puede tener miedo a la pluralidad porque lo único que hace es enriquecer", soltaba, lanzando un posible dardazo a su antigua cadena.