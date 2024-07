Por Beatriz Prieto |

En plena semana grande de 'Supervivientes All Stars' con cuatro de los prime times ocupados por galas del reality estrella de Telecinco, la mención de la pulla que Sofía Suescun le dedicó la semana pasada a Jorge Pérez en relación a su supuesta infidelidad con Alba Carrillo, pareció colmar la paciencia de la extrabajadora de Mediaset España. Una sensación que habría llegado hasta el punto de que, en plena gala del lunes 15 de julio, la madrileña publicó varios stories, por escrito, a los que sumó un vídeo en el que reiteraba sus palabras no solo contra el programa, sino también contra Telecinco y Mediaset.

Alba Carrillo carga contra Mediaset y 'Supervivientes All Stars' en los stories de su Instagram

, dedicaba Carrillo, para después instar a Telecinco a hacer "audiencia a vuestra costa. Hablad de las pruebas peligrosas que hacéis, de las triquiñuelas y la doble moral, pero dejadme en paz". ", haciendo '12 meses, 12 causas' y llevando a gente a desmembrar a sus propias madres por cuatro duros, o haced docuseries y contratad a los malhechores para luego volverlos a encumbrar entre cocos, pero tened dignidad y", insistió la madrileña.

Carrillo afirmaba estar "hasta el mismísimo coño" por el hecho de que "cada vez que sale el programa de 'supervivencia' (del que puedo hablar largo y tendido), me etiqueten, comenten o digan sobre el infiel". La colaboradora de 'D Corazón' lanzó incluso una firme advertencia: "Aviso medidas legales para cualquiera que atente contra mi honor y diga cosas que no pueda demostrar. Igual que para quien me acuse de mentirosa de una cosa que vio toda España". "Maldad es intentar blanquear al infiel y a la Santa que hicieron todo lo posible hasta que consiguieron que me quedara sin trabajo, a base de amenazas de demandas", criticó Carrillo, en una clara referencia a Jorge y su mujer. "Ahora es mi turno. Basta. Quiero que Mediaset me deje en paz", remató la colaboradora.

Un "exnovio tóxico"

La madrileña también compartió un vídeo en el que recalcaba sus palabras y añadía dardos a Jorge: "¿Estoy ganando dinero yendo a 'Supervivientes' a ser un mueble con la Santa, que ya no iba a aparecer nunca más por los platós, y está ahí? No. Dejadme en paz". "No quiero saber nada de Mediaset, no quiero saber nada de 'Supervivientes', que puedo contar largo y tendido", dejó caer la madrileña. Asimismo, Carrillo criticó que intentasen "blanquear a un tío que se ha portado fatal y no ha tenido dos pares de cojones", al igual que el hecho de que siguieran "con el machismo aberrante de 'esta mujer que fue la manzana de la tentación de este pobre señor con cuatro hijos, que es absolutamente maravilloso'".

Se le aplaude hasta con las orejas #TierraDeNadieAllStars4 pic.twitter.com/EFhwiWpBFz — • TodoSalseO • ??????????? (@TodoSalseos) July 15, 2024

"Ya no lo aguanto más. ¡Se acabó! Esta cadena ponzoñosa, que me deje en paz, que esto es acoso y derribo. Que me deje vivir. Como dijo Lola Flores: 'Si me queréis, no veáis esa porquería'", manifestó la colaboradora, quien comparó a Telecinco con "un exnovio tóxico" y les recordó que estaba "en otra cadena, estoy haciendo mi vida, feliz, parece que os molesta". "Con vuestro grandísimo elenco, lleno de grandísimos colaboradores, rápidos, raudos, veloces, inteligentes... haced audiencia así. Y si la gente no os quiere, chicos, cerrad", recomendó Carrillo, para concluir con un "dejad de fastidiar ya, que la gente no es tonta".