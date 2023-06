Alba Carrillo señala a una directiva de Mediaset por su salida de televisión

Por Redacción |

Alba Carrillo ha demostrado que no tiene pelos en la lengua. Tras hacerse público su despido de Mediaset, la excolaboradora ha expresado su malestar por redes sociales, aprovechando para lanzar algún que otro dardo hacia los altos mandos de la cadena, a los que culpa directamente de su salida de televisión.

Alba Carrillo en 'Ya es mediodía'

La modelo no ha dudado en, la que fuera directora del reality ' Secret Story ': ". Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie decontra mi madre y contra mí", explicaba a través de una serie de stories de Instagram en los que articulaba lo sucedido sin dar nombres.

Sin embargo, el hecho de que Zambrano haya sido nombrada recientemente como directora de formatos de reality y dating, adquiriendo más poder dentro del grupo, evidencia a quién se refiere Carrillo. "Nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Y vamos a poner que a Whisper, que no se sabe de dónde salió y era becaria en su día... Resulta que le han dado un título. Vamos a poner que ahora tiene el título de entretenimiento. De Whisper a directora de entretenimiento. Ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. Pero no pasa nada, porque la justicia es lenta, pero es segura", sentenciaba Carrillo culpándola por su despido en Unicorn Content.

Entre juicios y dardos

A través de su perfil de Instagram, la modelo también ha aprovechado para hablar del juicio que en su día perdió su madre Lucía Pariente contra Jorge Javier Vázquez y Mediaset: "Hoy es un día muy especial para mi familia porque la justicia vuelve a ser justa", decía a través de un story de la red social. "Hemos tenido que escuchar que habíamos perdido cosas que no habíamos perdido. Hemos tenido que escuchar falsedades, vilipendios, pero hemos estado calladas y hemos recurrido a la justicia y, siempre por la vía legal, que no es un plató de televisión, al final las cosas salen como tienen que salir".