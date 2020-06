Alba Flores: "El final de Saray en 'Vis a vis: El oasis' es fuerte y muy especial; ha sido un honor estar ahí"

'Vis a vis' llega a su final definitivo. Esa historia que arrancó el 20 de abril de 2015 y que ha contado con dos temporadas en Antena 3, otras dos en FOX España y con un epílogo final ('El Oasis'), también en la cadena de pago de la mano de Globomedia (The Mediapro Studio) se despide para siempre y lo hace con un episodio de infarto en el que no faltarán las sorpresas, las lágrimas, el drama y la sangre. Un capítulo que sirve como cierre a más de 40 episodios en los que hemos conocido a un grupo de presas que han cambiado la historia de la ficción en nuestro país. Ahora, llega el momento de conocer el final definitivo y de descubrir cuál es el destino final de Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri), las dos protagonistas de este epílogo.

Alba Flores en 'Vis a vis: El oasis'

Ellas se despiden de la audiencia pero no lo harán solas y es que para sorpresa de los fans, Saray vuelve en este capítulo definitivo. El que es uno de los personajes más queridos y valorados por el público regresa y lo hace en una colaboración muy especial. FormulaTV ha podido charlar con la actriz Alba Flores en una mesa redonda junto a otros medios de comunicación. La intérprete nos da las claves de su presente profesional, analiza la importancia que Saray ha tenido para ella en su carrera profesional y además hace balance de un año en el que además también se ha tenido que despedir de su personaje Nairobi en 'La Casa de Papel'.

¿Cómo has vivido el confinamiento y el periodo de desescalada?

En este tiempo estaba en una etapa de bastante descanso de descanso, así que bien por esa parte. Lo que sí ha sido diferente es una promoción así, aunque que si soy sincera, a mí me está gustando, es mucho más cómodo hacerlo así. Respecto al confinamiento, un poco como a todo el mundo; realmente está siendo un antes y un después para muchas cosas y yo me estoy replanteando muchas cosas de como vivíamos hasta ahora. Pero sí he tenido un confinamiento súper tranquilo y he aprovechado a hacer cosas que llevaba mucho tiempo sin hacer como cocinar tranquilamente o hacer yoga todos los días. Ahora con la desescalada, la verdad es que me está costando volver porque hemos pasado de 100 a 0 y ahora de 0 a 100 otra vez. Lo que yo pido ahora es calma, e invito ir viéndonos poco a poco, por el riesgo que entraña y también porque es un estrés.

Que Saray tuviese una participación se cocinó tiempo atrás

¿Cómo fue tu regreso a 'Vis a vis' y el reencuentro con tus compañeros?

Que Saray tuviese una participación en 'Vis a vis: El oasis' se fue cocinando tiempo atrás. Yo hablé con Nawja primero y después tuve también la oportunidad de hacerlo con Lucía Carballal, que es una de las guionistas, y también con Sandra Gallego. Yo les dije que si la serie iba a acabar para siempre a mí me gustaría ponerle un cierre al personaje. Y todas me dijeron: "¿Tú querrías? ¿Tú podrías por agenda?", y les dije que sí, claro. Se pusieron muy contentas y enseguida me hicieron una propuesta que es la que vais a ver en el capítulo. Ha sido muy especial y muy diferente. Hay una parte que ha sido como volver a casa totalmente por el mono amarillo, pero hay otra parte que la sensación ha sido la de vivir algo nunca vivido en la serie, ha sido muy especial, como un ritual para terminar.

¿Te esperabas un final como el que veremos en el capítulo?

Lo primero es que yo decidí no leerme ningún capítulo de la temporada porque quería disfrutar la serie como espectadora, como todo el mundo, así que solo leí las escenas que yo hice. Y respecto al final, para mí ha sido un halago y un verdadero honor que mi personaje estuviese ahí. Me he sentido con todo el apoyo del equipo de la serie para llegar y cerrar la historia, ponerle el cierre a la serie. Creo que tiene sentido porque Saray ha sido un personaje que es la cárcel por decirlo de alguna manera, es uno de los personajes más representativos de 'Vis a vis' y también uno de los personajes con el que más se contaba algo que no tiene tanto que ver con el thriller ni con la trama de acción y rivalidad. Con mi personaje se hablaba de la realidad de las cárceles, de esas personas que tienen que pasar por muchos trances. Es bonito y simbólico, de alguna manera.

Najwa Nimri y Alba Flores en 'Vis a vis: El oasis'

Este regreso de Saray pone sobre la mesa lo importante que ha sido la relación entre Saray y Zulema en 'Vis a vis', ¿verdad?

Para mí era necesaria esta vuelta porque Saray no hubiese existido sin Zulema. Ella es el desencadenante de todas las cosas, de todo lo que le pasa a Saray. Es la que le da coraje para ser más libre, pero también la que le pone en peligro y la que le hace estar todo el rato con este lema moral de "soy mala, soy buena, hago bien, hago el mal". Estoy muy agradecida de que decidieran que tenía sentido que yo estuviese en el final. Si no dejaban que mi personaje saliese, para mí habrían dejado a Saray con una herida abierta".

¿Te hubiese gustado haber formado parte de la banda?

Sí (risas). A Alba sí le hubiese gustado, habría sido muy divertido pero creo que a Saray no. Creo que hay algo que conseguimos al final de la cuarta temporada con el personaje que era darle un final en el que había un mensaje que tiene que ver con que "cambiar es posible" y creo que eso es más importante que meter a Saray en la banda. Esa historia y ese arco que se hizo con Saray era demasiado bonito como para volver al personaje que da un paso atrás.

¿Qué te ha parecido la temporada?

Es muy diferente a 'Vis a vis' en todo lo visual, por ejemplo. Me ha dado un gusto ver a todos estos personajes con colores, con otra fotografía... y es que claro, llevábamos cuatro años con el amarillo y el gris. La serie es de una riqueza visual que mi ojo lo ha agradecido muchísimo. Además, creo que ha puesto a los personajes, especialmente los de Macarena y Zulema que son los que llevábamos siguiendo tantos capítulos, es un viaje muy íntimo. En ninguna otra temporada la serie ha sido tan íntima ni ha tenido la complejidad de la psicología, del comportamiento de dos personas como en 'El Oasis'. En lo visual es todo más espacioso y más grande pero es una temporada que habla de la cárcel interior, mucho más que cualquier otra.

Me parecía valiente que Macarena y Zulema pasasen una noche juntas

¿Qué opinas de la noche de amor que vivieron Macarena y Zulema?

Tengo que decir que Najwa me llamó y me dijo: "Va a pasar esto, ¿tú cómo lo ves?". Por lo que me contaba ella y por lo poco que pude hablar con Sandra Gallego cuando la vi, parece que estaba todo el mundo muy nervioso al respecto. Es que es un momentazo y es un riesgo de guion. Por ejemplo, en 'Killing Eve' hay una tensión sexual muy potente y ahí es muy valiente sostenerla, pero creo que en también es un riesgo que ocurra una vez creada, como lo estaba en 'Vis a vis', donde había una tensión de vida o muerte, pero que podía tener un subtexto de atracción también. Tomar el riesgo de que ocurra, quemar ese barco como guionista, decir "a la mierda esa tensión, no es por esto que estamos todos enganchados, esto va a suceder y se va a poder seguir contando la historia", me parece super valiente. Y es una manera de darle importancia a otra parte del conflicto, de decir que esta tensión sexual no era tan importante, y darle importancia a otras cosas más complejas y eso a mí me ha gustado.

¿Crees que era una fantasía de la Marea Amarilla?

Sí, era una fantasía muy de los fans y creo que está bien cumplirla. Ahora, he visto en Twitter que muchos decían: "¿Cómo se tomaría esto Saray?". Y yo creo que mal, fatal, no entendería nada de ninguna de las dos. Aunque ya lo vaticinó, en algún capítulo lo dijo e igual no le habría sorprendido mucho. Hubiese sido también una buena opción, que se lo contestase y dijera: "¿Pero no habían follado ya en la cárcel porque yo creía que sí?".

¿Qué te pareció la vuelta de Sandoval, otro personaje original de 'Vis a vis'?

Era importante que hubiese más personajes del universo 'Vis a vis' en la trama y en cuanto a la vuelta de Sandoval me parece un gran acierto. En la serie había una reminiscencia a "Psicosis", que me encanta porque me flipa Hitchcock y yo siempre pensaba que tenía que salir por algún lado la entidad tan grande que tenía el "Oasis" y creo que es un acierto que eso enganche con Sandoval. Era un personaje tan malo que necesitaba un poco de explicación de cómo alguien puede ser así. Me parece muy interesante que le hayan dado desarrollo. Me parece que es totalmente lógico como guionista.

Alba Flores en 'Vis a vis'

¿Cómo ha sido vivir el final de Saray en 'Vis a vis' y el de Nairobi de 'La Casa de Papel' con tan pocos meses de diferencia?

Vaya año que llevo... (risas). Ha sido el año de ponerle la puntilla a muchas cosas; ha sido un auténtico vórtice en mi vida. Y lo tengo todo mezclado, me resulta complicado poder separarlo aunque cada cosa la he vivido en un momento distinto ya que hay seis meses de diferencia entre grabar una cosa y la otra. Primero cerré una etapa con 'La Casa de Papel'; y ahí hubo un final más oscuro porque es una injusticia y este otro final es más luminoso, hay esperanza porque Saray sigue viva. Es para mí la diferencia entre ambos finales. La vivencia ha sido contrapuesta porque realmente con Nairobi, moría un personaje con el que el público empatiza muchísimo y lo hacía con muchísima injusticia, y haber hecho ahora este otro final con Saray me ha servido también para poder procesar mejor el otro; ha sido como un alivio. Aunque también es cierto que el de Saray es un final fuerte y muy especial que me ayudó a expresar cosas que todavía tenía de lo otro.