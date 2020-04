El ingenioso guiño de Najwa Nimri a 'Vis a vis' en la cuarta parte de 'La Casa de Papel'

Han pasado casi nueve meses desde que la viéramos por última vez, pero la inspectora Sierrra sigue embarazada y dando caña en 'La Casa de Papel'. Con el estreno de la cuarta parte de la ficción original de Netflix finalmente hemos podido comprobar el plan que se trae entre manos el personaje interpretado por Najwa Nimri, que dio un giro brutal al término de la tercera temporada al capturar a Lisboa haciendo creer a El Profesor que esta había sido ejecutada. De regreso a la carpa situada delante del Banco de España, hemos visto el enfrentamiento psicológico entre Raquel y Sierra, que nos ha dejado un guiño especial al otro gran proyecto actoral de Nimri: 'Vis a vis'.

Najwa Nimri en la cuarta parte de 'La Casa de Papel'

En el segundo episodio de esta cuarta parte, titulado "La boda de Berlín", tiene lugar ese impactante reencuentro, que estalla en un interrogatorio en el que Sierra trata de derribar emocionalmente a Raquel a toda costa. Tras amenazarla con separarla de su madre y su hija, a las que ha dejado atrás para emprender el atraco, el personaje de Nimri hurga más en la herida e incide en cómo se desvanecerá su relación con El Profesor cuando esté encerrada en la cárcel: "Déjame que te explique cuál es la naturaleza de vuestro amor: uno en Soto del Real y el otro en Cádiz, esperando a que os concedan un vis a vis al año, y eso con suerte."

La anecdótica mención no pasa desapercibida, ya que a estas alturas resulta imposible disociar a Nimri de su rol como Zulema en las cuatro temporadas de 'Vis a vis'. Esta alusión podría ser intencional a todas luces, sobre todo si tenemos en cuenta que ambas ficciones comparten creador, Álex Pina, y que 'La Casa de Papel' no es ni mucho menos ajena a los guiños dirigidos directamente a sus millones de fans, que la han convertido en la producción de habla no inglesa más vista de Netflix.

El último atraco

Una vez asimilada la nueva entrega de 'La Casa de Papel' no tardaremos en vivir el regreso de 'Vis a vis' con 'El oasis', una suerte de epílogo que aterrizará en FOX España el 20 de abril para mostrar una última aventura de Maca (Maggie Civantos) y Zulema. Además, en este esperado retorno también estará implicada una de las integrantes de la banda de atracadores de El Profesor, Alba Flores, que retomará su papel de Saray con una colaboración especial que nos permitirá verla enfundada de nuevo en el mítico mono amarillo.