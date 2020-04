Crítica de 'Vis a vis: El oasis', un trepidante epílogo cargado de acción, sangre y rock and roll

Si creíamos que la historia de las presas más conocidas de nuestra pequeña había terminado para siempre... estábamos muy equivocados. Zulema y Macarena han vuelto y lo han hecho para protagonizar juntas el asalto definitivo. Lo hacen en 'Vis a vis: El oasis', ficción producida por Globomedia (The Mediapro Studio) para FOX España que supondrá el punto y final a la historia de los personajes encarnados por Najwa Nimri y Maggie Civantos. Y es que ha llegado el momento que conozcamos el verdadero destino de ambas y sepamos todo lo que pasó desde que salieron de Cruz del Norte hasta deciden terminar con todo y perpetrar el asalto final de sus vidas.

Maggie Civantos y Najwa Nimri en 'Vis a vis: El oasis'

Acción, mucha sangre y un punto de locura son los ingredientes que encontramos en esta ficción que pese a mantener el claro espíritu de la historia original sí da un salto y se convierte en algo distinto, diferente y que va más allá; marca un claro punto diferencial que la aleja de ser una simple quinta temporada de 'Vis a vis'. Es una serie que funciona como relato propio y en la que se juega con dos personajes que creíamos conocer muy bien, se les lleva a un entorno determinado y se les abre por completo frente al espectador. Permite sin duda explorar mucho mejor el universo interno de Macarena y Zulema y es que pese a su celeridad, sí nos ayuda a reflexionar mucho más sobre esos dos personajes tan característicos de 'Vis a vis'.

Una serie de miedos y lucha

Porque esta serie habla de ellas y de sus objetivos vitales; también de sus miedos y complejos, es una serie en la que ambas son más transparentes que nunca. Nos encontramos ante una historia una lucha por volver a ser feliz, a ser alguien normal en definitiva, pero también nos sumergimos en una batalla personal por simplemente sobrevivir en una vida que tiene de todo menos facilidades. Macarena y Zulema representan esas dos miradas a lo que sucede cuando sales de una cárcel y te das cuenta que tampoco en la calle eres libre. 'Vis a vis: El oasis' reflexiona sobre ello, juega en ese punto más emocional del binomio que forman ambas y que se explota más que nunca y es que se les regala los minutos que necesitaban para explorar más que nunca el amor-odio que sienten la una hacia la otra. Además, nos regala el poder vivir una evolución vital en Macarena, un cambio que sin duda el personaje merecía y es que nos permite vislumbrar algunos resquicios de esa mosquita muerta que nos enamoró en la primera temporada.

Najwa Nimri, Lisi Linder y Maggie Civantos ('Vis a vis: El oasis'

¿Un juego temporal complicado?

Pese a ello, es una serie que inicialmente confunde. A diferencia de la original, el juego de líneas temporales en este caso es muchísimo mayor e incluso llegar a ser excesivo. La historia se desfragmenta de una forma sorprendente y por ello, a veces, colocar cada pieza del tablero no le resultará nada fácil al espectador. Especialmente sucede en el primer capítulo en el que la necesidad de presentar la nueva historia y los nuevos personajes de una forma casi inmediata descoloca por completo. Pasan demasiadas cosas en muy pocos minutos; situarte en la historia a veces es incluso complicado. Esta es una serie que sin duda exige estar alerta y jugar a ir formando un puzzle de pequeños momentos que solo al encajarlos por completo nos permitirán entender la historia al completo.

De Cruz del Norte... al Oasis

En 'Vis a vis: El oasis', el ritmo y el juego temporal son fundamentales, pero también su estética porque la ficción sabe mantener algunos elementos de la original pero los amplifica y los explota como nunca, llevándonos además a un western que le da a la historia una personalidad propia. Sabe jugar muy bien con los espacios en los que se desarrolla y rápidamente nos hace olvidar a Cruz del Norte y es que más allá del contexto mexicano en el que se desarrolla el atraco, que en más de una ocasión nos hará pensar que nos encontramos en mitad de una telenovela, a nadie dejará indiferente ese Oasis en el que las chicas creen estar salvadas y que se convertirá en casi un purgatorio para todas. Ese lugar se convierte en el epicentro de la acción y sin duda, lo que esconde es una de las grandes bazas de la ficción. Al igual que Cruz del Norte, en él hay secretos, sorpresas y se convierte en un espacio que sin duda marcará un punto de inflexión en esta historia cargada de lagunas e incógnitas. Utilizar ese elemento como punto central de la historia es un verdadero acierto, sin duda.

Itziar Castro y Claudia Riera ('Vis a vis: El oasis')

Un grupo que funciona

Esta es la historia de Maca y Zulema, sin duda. Pero no están solas y es que en esta serie están acompañadas de un grupo de mujeres que ayudan a visibilizar, al igual que en 'Vis a vis', ese feminismo y sororidad que tanto nos gusta. No echaremos de menos a las presas que conocimos ya que esta es otra historia, es otro contexto en el que no tiene sentido contar con el reparto original. Pero lo que sí es necesario es ahondar en la vida de cada una de esas chicas para lograr enamorarnos de ellas (o llegar a odiarlas), algo que todavía no sucede en la recta inicial de la temporada. Pese a ello, cabe destacar el buen papel de una siempre impecable Isabel Naveira, reseñar lo acertadamente evolucionado que está el personaje de Goya de la mano de Itziar Castro y el buen tándem que hace con el encarnado por Claudia Riera.

¿Una serie que funciona?

En definitiva, 'Vis a vis: El oasis' funciona. Lo hace con peros, como esa trama mexicana que nos aleja del tono de la ficción o un piloto que posiblemente confundirá al espectador por su caos temporal, pero pese a ello, la serie engancha, emociona y gustará a los fans de la original. Es un verdadero regalo para conocer más a fondo a Zulema y Macarena y sin duda sí se convierte en una secuela necesaria para cerrar la historia ahondando en dos personajes que apenas tuvieron tiempo para estar juntas en la recta final de 'Vis a vis'. Es una historia de amor y odio cargada de acción, giros y que logra mantener el sello de la ficción original de la que nos enamoramos.