Ramiro Blas responde a las críticas a 'El oasis': "La confusión está en el término: 'Vis a vis' es cárcel"

'Vis a vis: El oasis' está llamada a ser el cierre definitivo a las cuatro temporadas que tuvo 'Vis a vis'. Para ello, han decidido contar con la presencia de Ramiro Blas, quien da vida a Carlos Sandoval, uno de los personajes más queridos por la marea amarilla pese a ser un auténtico psicópata. En el cuarto episodio de 'El oasis', la trama se adentra en las raíces del despiadado doctor. Por ello, hemos hablado con su intérprete, quien nos ha desgranado los secretos más ocultos de Sandoval que, por fin, han visto la luz.

Ramiro Blas interpreta a Carlos Sandoval en 'Vis a vis: El oasis'

Sandoval es muy querido por la marea amarilla. ¿Cómo has visto en redes la recepción que han tenido los fans a que tu personaje regresara a la serie?

No tengo idea, no lo vi. Tengo Instagram, pero lo veo muy poco, me ayudan a armas las ideas. Yo soy de vinilo, de "tapes", soy muy malo, soy de blanco y negro.

Aunque no hay nadie bueno en 'Vis a vis', Sandoval es considerado como el villano y, pese a eso, la gente lo quiere muchísimo.

Me sigo sorprendiendo cada día. Un poco de eso hubo en la creación del personaje, traté de buscarle el lado empático que tiene que ver con el dolor. Cuando yo comienzo a darle vida a Sandoval, lo primero que le busco es el dolor. El dolor es algo absolutamente empático, a veces no hay que contarlo ni mostrarlo, está presente y desde ese lugar se siente la empatía. Lo que se va a ver es cuál es el dolor de Sandoval, cuál es el talón de Aquiles, lo que le debilita.

Sandoval recibió maltrato por parte de su padre y eso lo convirtió en un psicópata y en su relación extraña con las mujeres

No. El dolor de Carlos se ve cuando llega al hotel llorando. Esa incomprensión. Carlos Sandoval sufrió maltrato por parte de su padre a sabiendas de su madre y muchas veces ha salido a proteger a su hermano con tal de que su padre no se aprovechara de su hermano también. Eso es algo que lo deformó y que lo convirtió en un psicópata absoluto y en esa relación extraña que tenía con las mujeres salvo con Macarena. Con Macarena siente una debilidad absoluta y eso lo hemos visto en diálogos que hace mi madre cuando hablando con mi hermano sobre Macarena le dice que somos igual de débiles y que nos gustan las mismas cosas. El gran talón de Aquiles es Macarena y creo yo que es la primera vez que se ve involucrado en una historia de amor que lo puede. No sé si va al recurso de lo que él entiende que debería haber sido su madre. Su hermano es el lado humano de Sandoval, ese mismo lado que Sandoval tiene cuando ejecuta profesionalmente su labor, por ejemplo con Sole, que vemos a un doctor auténtico. Su hermano es su vida, el gran amor de su vida, pero su debilidad es el amor que tiene con Macarena.

Por tanto, ¿el origen de cómo es Sandoval viene por lo que ha sufrido en su familia

Así trabajé yo el personaje en un principio. Me llegó el rumor de que eso se había cambiado y que la explicación que le da mi madre a Macarena es que yo nací malo. Yo lo que trabajé fue que había habido un maltrato por parte del padre durante muchos años a sabiendas de la madre. Eso trabajé yo como actor de cara al personaje y es algo que en la composición del personaje en la primera, la segunda y la cuarta temporada estaba dentro de la biblia de mi personaje: cómo nace un psicópata así porque algo lo marcó y yo siempre lo compuse así. De hecho, fue lo que yo había propuesto.

Ramiro Blas como Carlos Sandoval en 'Vis a vis'

El hotel en el que trabajan tiene ventanas para espiar a los clientes. Esto supone el voyeurismo de Sandoval llevado a su máximo nivel. Incluso al principio del episodio hay una escena en la que Sandoval le enseña esa habitación a un hombre.

A ese hombre ya se le ha visto y está instalado en el hotel junto a su mujer y su hija.

La explicación que le da mi madre a Macarena es que yo nací malo, pero yo lo que trabajé fue que había habido un maltrato por parte del padre durante muchos años

Los tiempos son increíbles. 'El oasis' es una serie para verla entera en una noche como si fuera una película. Siguiendo a 'Breaking Bad' o 'Better Call Saul', los tiempos se desmenuzan en presente, pasado y los que se cruzan. Hay que verla toda junta porque te quedas 7 días esperando e intentando romperte la cabeza. Eso es lo que escucho, que la gente está elucubrando muchísimo. Hay muchos que creen que Sandoval está vivo y es algo que hemos repetido mucho, que se trata de un flashback. Pero siguen insistiendo porque están prendidos a la serie y tienen un lío de fechas, de tiempos, de presentes y de pasados que a mí me alucina y me encanta. Yo no tengo ni idea de qué va la serie, solo pedí mis secuencias, no quería enterarme de nada porque soy muy fan de la serie y la disfruto mucho. Pero sí echo de menos que es una serie para comérsela en una maratón.

Está concebida de un modo en el que va in crescendo.

Va in crescendo, yo creo que sí. Cuando te vas metiendo y van tirando más de los hilos, la historia se crece. Me imagino un final entre Fellini y Tarantino porque esto va a estallar, ese hotel va a pasar un infierno. Se están juntando todas las fichas: los narcos, la policía corrupta, la banda y entre ellas que hay algo raro... Se va a revestir de plomo la pantalla.

La confusión está en la terminología: 'Vis a vis' es carcelario y 'El oasis' va por otro lado

Es otra serie. Volviendo a 'Breaking Bad', hoy podemos disfrutar de una increíble serie que es 'Better Call Saul' que va in crescendo cada temporada y se ve cómo van entrando los personajes de 'Breaking Bad'. Creo que la gran confusión está en la terminología. Vis a vis es un término absolutamente carcelario y 'Vis a vis' siempre fue una cárcel. Además, cada secuencia de 'Vis a vis' era un vis a vis, los personajes en cada una de las secuencias vivenciaban un cortometraje de sus propias vidas. Cada secuencia de 'Vis a vis' a lo largo de las cuatro temporadas desnudaba a los personajes de una manera increíble con sus tiempos donde podías comerte el drama y el dolor que vivía cada uno de los personajes. 'El oasis' va por otro lado. Los tiempos son diferentes, el planteamiento de cada uno de los personajes para contar quiénes son es a través de flashes. 'Vis a vis' tenía un estancamiento maravilloso que era esa cárcel y esta serie es totalmente diferente, es una road movie. El 90% de las secuencias de 'Vis a vis' era en plató y con suerte el 10% en exterior, esta serie es 95% exterior y 5% en plató. Se aclaró mucho que esto no era un drama carcelario, pero la fuerza de 'Vis a vis' es increíble y echamos de menos el amarillo, pero yo estoy deleitado con esta serie, se me hace corta, como si fueran capítulos de 15 minutos.

Ramiro Blas vuelve a interpretar a Sandoval en 'Vis a vis: El oasis'

La muerte de Sandoval fue un acto muy poético con todas las mujeres matándolas, como si fuera el feminismo acabando con el heteropatriarcado.

Y muriendo sentado. Lo trabajé mucho con Sandra Gallego y con Iván Escobar. Esto lo propuse y lo maduraron mucho, le dieron la vuelta y les encantó. Sandoval no podía caer así, tenía que morir sentado. Zulema lo único que hizo fue empujarme, nada más. Ella me dio la bienvenida a la muerte después de un diálogo maravilloso en esa secuencia partida en dos que tenemos en mi despacho cuando hablamos de los bacalaos y, en definitiva, somos los dos unos psicópatas. Hay dos personas que no me apuñalan: Macarena y Zulema. Es muy significativo. Ninguna de las dos me mataron.

Me imagino el final con Maca y Zulema muertas

No me imagino un final. Creo que es de esas series que podrían tirar toda la vida. Sé que esto es un final y así lo han dicho, pero tantas cosas se han dicho que no hay más y podría haber otro spin-off. Si te tengo que decir cómo me lo imagino, creo que terminan las dos muertas. Me hace mucho ruido la presencia de Zulema vestida de amarillo cuando esta se le aparece. Ella algo sabe, como en la secuencia de la boda cuando se estaban yendo y dice: "quiero fiesta", como si dijera "si tengo que morir, moriré bailando". Esto es lo que a mí me llega desde la poética, es lo que yo absorbo por lo que veo, yo no he leído nada ni tengo idea de cómo termina.

Son todo malo, yo ya desconfío hasta de mi madre. Si se tiene que salvar alguien bueno va a ser Cepo. Goya está endulzada, está riquísimo ese personaje, está revertida de amor y de romanticismo.

Vemos a una Goya mucho más humana que en 'Vis a vis' no llegamos a ver tanto.

El amor nos transforma y la secuencia que tiene con su pareja cuando se baja del parabrisas, la mira y le dice "nunca me habían amado así" es precioso. Y esa cara de Goya entregada al amor.