'Vis a vis: El oasis': Maca y Zulema protagonizan la escena más comentada y polémica en el 5x08

A lo largo de toda la temporada de 'Vis a vis: El Oasis', algunos fans de la serie habían intuido que existía una tensión sexual entre Macarena y Zulema. Sus miradas y comentarios ya hacían pensar que algo sucedía entre ambas pese a que en la ficción original no había rastro de esta posible relación. Por ello, no ha sido hasta la llegada del epílogo cuando se ha creado esta nueva historia y por tanto se han puesto las nuevas cartas sobre la mesa. Los creadores de la ficción de Globomedia (The Mediapro Studio) y FOX España han regalado a los fans el que ya es uno de los momentos más comentados de la temporada: una noche de pasión que ambas han vivido juntas. Los besos, las caricias y la pasión han estado muy presentes en una erótica escena que la 'Marea Amarilla' ha podido ver en el séptimo y penúltimo episodio de esta temporada final.

Maca y Zulema en 'Vis a vis: El oasis'

Maca y Zulema han vivido ese momento después un atraco en Nochevieja. Tras matar a un grupo de chicos que pretendía atacarlas y violarlas en la caravana en la que conviven como un buen "matrimonio" (de conveniencia), las dos deciden pegarse una fiesta dentro de dicho lugar con éxtasis como gran aliado. Esto lleva a ambas a desinhibirse y a dejarse llevarse como nunca lo habían hecho, besándose, acariciándose y teniendo así una noche de apasionado sexo. Una sorprendente unión que por lo que hemos podido ver en esta temporada final no tuvo apenas continuidad después, ya que tras el flashback y ya situando la acción en el presente no hay rastro de una posible relación amorosa. Se evidencia una sintonía y una amistad necesaria por parte de ambas pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido comprobar que hubo sexo en el pasado entre las dos.

La inesperada vuelta de Sandoval

Este episodio además nos regaló impactantes muertes y una revelación. Mediante una serie de flashbacks descubrimos que Sandoval era el terapeuta que intentó salvar el matrimonio de Julián Quintanilla y Elena. Además de constantes discusiones, él tenía un serio problema sexual y es que solo se excitaba mirando a su mujer, nunca al tener sexo con ella. Por eso, Sandoval no dudó en llevarles al Oasis, donde existe ese rincón que permite ver lo que sucede en cada una de las habitaciones. Y desde allí, Julián pudo ver y excitarse viendo a su mujer mantener sexo con otro hombre. Pero bien, ya en el presente, su hija Vivi decide plantarse de una vez por todas y harta del acoso al que se ha visto sometida durante meses, opta por dejarlo todo, una huida con su madre. Ambas deciden alejarse de ese hombre para siempre, marchándose así de ese Oasis que se ha convertido sin duda en el lugar en el que romper con todo.

Sandoval en 'Vis a vis: El oasis'

Dos nuevas muertes mexicanas

Y no muy lejos de ese Oasis, Kati descubre la peor de las revelaciones: su amor Dieguito Ramala ha muerto a manos de su propio padre. Este no ha podido resistir el saber que ambos estaban juntos y pretendían escaparse juntos y por ello decide terminar con su vida para siempre. Esta, al descubrirlo decide terminar también con todo y con el arma de su padre se pega un tiro en la cabeza. Es entonces cuando Ramala, al descubrir que lo ha perdido absolutamente todo decide terminar lo que había empezado horas atrás: matar a todas las integrantes que restan vivas del Equipo V. Una lucha final que veremos en el octavo y último episodio de la serie que FOX España estrena el lunes 8 de junio en prime time. Ahora sí, el final definitivo de esta historia ha llegado.