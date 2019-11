Alba Reche confiesa que ha necesitado ayuda psicológica tras 'OT 2018'

Es innegable que para cualquiera, el shock emocional que supone entrar en un programa de televisión en el que existe encierro es muy grande. Posiblemente son muchas las personas que psicológicamente no están preparadas para aislarse de todo su entorno mientras que a muchas otras les cuesta asimilar su vuelta a la realidad. Eso lo saben los concursantes de realitys como 'Gran Hermano', 'GH Dúo' o 'Supervivientes' y de talent shows como 'Operación Triunfo', por ello no sorprende que sean muchos los exparticipantes que no han dudado en solicitar ayuda psicológica fuera del programa para afrontar su nueva vida alejada de las cámaras.

Alba Reche

Uno de los últimos ejemplos es Alba Reche, quien no ha dudado en explicar que ha necesitado ayuda psicológica tras salir del talent show de Gestmusic para TVE. La que fuese participante de 'OT 2018' y que a día de hoy triunfa en el mundo de la música con "Quimera", el que es su primer trabajo discográfico lanzado al mercado, ha explicado en una extensa entrevista a la revista Lecturas que cuando salió de la Academia mantuvo su trato con psicólogos, algo que dentro de la misma también sucedió. Cabe recordar que habitualmente este tipo de espacios cuentan con psicólogos que están a la disposición de todos los participantes.

Una normalidad necesaria

Pues bien, en esta entrevista, Alba Reche afirma: "¡Cómo no vas a ir al psicólogo si ya la vida normal está llena de problemas!". La ilicitana además reflexiona con la experiencia televisiva a la que se enfrentó en 'OT': "Imagínate después de haber vivido encerrada y desconectada del universo tres meses y, además, sobreexpuesta". La intérprete de canciones como "Medusa" ha hablado con total normalidad del tema, algo necesario y es que es innegable que contar con apoyo psicológico es totalmente normal, sano y muchas veces necesario a día de hoy. Precisamente, esta ha querido también transmitir esta idea a sus seguidores, tal y como ha dejado muy claro en Lecturas.

La subcampeona de 'OT 2018' ha querido recordar que hay que tratar este tema con la mayor naturalidad posible ya que acudir a un psicólogo en absoluto es nada malo. Finalmente, la chica también ha querido recordar que formar parte de un espacio como 'OT' supone estar "en una situación que está fuera de los límites de la sociedad y de cualquier ámbito que hayas podido vivir nunca". En definitiva, una forma de pensar y afrontar la etapa "post-OT" que comparten muchos de sus compañeros de talent show y es que cabe recordar por no han sido pocos los triunfitos que han hablado abiertamente del apoyo psicológico que han necesitado a lo largo de sus respectivas carreras.