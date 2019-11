'OT 2020': Marisa Pareja de 'Fama 2', Maverick y Fran Arenas reaparecen en el casting de Madrid

'Operación Triunfo 2020' ha celebrado este martes en Madrid la primera fase de su último casting. Una última oportunidad para los más de 2.500 aspirantes de la capital que han decidido probar suerte en un talent show que, por su trascendencia, atrae la atención incluso de artistas que ya tuvieron su oportunidad en otros programas.

Fran Arenas y Maverick en el casting de 'OT 2020' en Madrid

Tal es el caso de Fran Arenas que, tras presentarse a numerosas audiciones de 'OT' y otros talents, fue seleccionado finalmente en la primera edición de 'La Voz' en Antena 3, donde formó parte del equipo de Pablo López y fue eliminado en Los Asaltos. Con la pegatina número 9955, tendrá una nueva oportunidad para entrar en la Academia de Terrassa tras cantar "Por ella", de Andy y Lucas.

No ha corrido la misma suerte Maverick, que no se ha hecho con el beneplácito de Ismael Agudo. Lo conocimos en 'La Voz 3' como componente del equipo de Laura Pausini y llegó a la final. Poco después, intentó representar a España en Eurovisión 2016 con "Un mundo más feliz", tema de Juan Magán. En 2018, cruzó el charco e integró el equipo de concursantes de Anitta en 'La Voz México', llegando hasta Las Batallas. Esta ha sido la segunda vez que intentaba entrar en 'OT', ya que pasó los primeros castings de 2017.

Marisa Pareja reaparece en 'OT 2020'

Marisa Pareja en 'Fama 2' y en el directo de FormulaTV en el casting de 'OT 2020'

Pero quizás la gran sorpresa del casting de Madrid la ha dado Marisa Pareja, a la que FormulaTV ha entrevistado en las colas del Pabellón Satélite Madrid Arena. La malagueña es una de las concursantes más recordadas de la segunda edición de 'Fama a bailar', donde llegó a la final por parejas. A lo largo de estos diez años ha trabajado como bailarina de programas como 'Tu cara me suena' y musicales como "Dirty Dancing", "The Hole" o "I want u back".

Su perfil podría recordar al de Mimi Doblas, más conocida hoy como Lola Índigo. "¡Es que es mi amiga!", ha explicado en una conexión en directo en este portal. "Felicidades, menuda te has marcado", le ha dicho a través de nuestras cámaras por su recién ganado premio MTV EMA 2019 a Mejor Artista Española.