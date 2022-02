Acostumbrada a estar fuera del foco mediático, Alba Santana, la hija de Mila Ximénez, se ha convertido en noticia. A pesar de cerrar 2021 con el fallecimiento de sus dos padres, el 2022 ha venido acompañado de una buena noticia: su madre le dejó una herencia en metálico con una cuantía que llega hasta los tres millones de euros.

Mila Ximénez junto a su hija, Alba Santana

La periodista siempre estuvo muy vinculada con su única hija, a la que siempre vimos muy unida en varios momentos televisivos, como su reencuentro en la edición de 'Gran Hermano VIP', realizada en 2019 y en la que Ximénez obtuvo un tercer puesto, o tras su paso por el reality 'Supervivientes 2016' y con el que consiguió llegar a la gran final.

Sin embargo, este 2022 tampoco está siendo fácil para ella, recibiendo un fuerte varapalo por el que fue su padre, Manolo Santana, fallecido el pasado diciembre por un paro cardiaco: no recibirá ni un solo euro del tenista, quien desheredó a su propia hija, según informa Lecturas. Esto es algo que no ha pillado de sorpresa a Alba, pues la relación no era muy fluida entre ambos desde 2013, cuando el sevillano contrajo matrimonio con la colombiana Claudia Rodríguez.

La dura vida de Alba Santana

Han pasado ya varios meses desde el fallecimiento de su padre y Alba sigue haciendo su vida en Ámsterdam junto a su marido y sus hijos. A pesar de la distancia, han sido numerosas las ocasiones que Ximénez mencionaba que iba a visitarla a Países Bajos, siendo ella su prioridad. Esto demostraba la gran complicidad y el enorme nexo de unión que existía entre ambas, situación muy distinta a lo que ocurría con su padre y el resto de sus hermanos.