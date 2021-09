La noche del martes 28 de septiembre, 'Secret Story: Cuenta atrás', con Carlos Sobera como presentador, alcanzó su tercera gala, en la que Adara Molinero por fin cruzó las puertas de la casa ubicada en Guadalix de la Sierra. Unas instalaciones que la madrileña conocía muy bien, puesto que ya vivió en ellas durante su triunfal paso por 'GH VIP 7', lo que generó una emoción en Molinero que le trajo un nombre a la memoria: el de Mila Ximénez.

Adara Molinero, emocionada al recordar a Mila Ximénez en 'Secret Story'

Molinero había ingresado en la casa de 'Secret Story' en la tarde del lunes 27 de septiembre. No obstante, en aquel momento, la madrileña no se sumó a los concursantes, sino que se mantuvo en una sala, sola, durante veinticuatro horas, en las que su deber era espiar a los habitantes de la casa. Un día más tarde, la madrileña salió de su habitáculo para recorrer las estancias de las instalaciones del reality, en las que ella misma vivió durante varios meses antes de convertirse en la ganadora de 'GH VIP 7', mientras los concursantes se encontraban recluidos y ajenos a su presencia.

"¿Has sentido algo especial en este paseo que te has dado?", quiso saber Sobera, una vez la madrileña se encontraba en uno de los dormitorios de la casa. "Sí. No me quiero emocionar, pero me han venido muchísimos recuerdos y, sobre todo, una persona que era muy especial", confesó la aludida, con voz entrecortada, tras lo cual añadió que "lo sigue siendo para mí y la quiero muchísimo". "Quiero mandar un beso al cielo", concluyó Molinero, al borde del llanto, antes de que el presentador le preguntara de quién estaba hablando: de la difunta Mila Ximénez, con quien convivió a lo largo de varios meses en 'GH VIP 7'.

¡Qué momento más bonito! Echamos tanto de menos a Mila ?? #SecretCuentaAtras3 pic.twitter.com/hnB5Bm55j7 — Secret Story España (@SecretStory_es) September 28, 2021

"Nunca nos olvidaremos de ella"

"La verdad es que la echamos todos mucho de menos y aprovechamos también desde aquí para enviarle un beso muy gordo. Nunca nos olvidaremos de ella, eso es verdad", confesó Sobera, despertando un sonoro aplauso en el plató. Un emotivo momento que el programa recuperó al retomar la gala a las 22.00h, cuando el presentador declaró que "nos hemos emocionado todos con el recuerdo de Mila Ximénez". "Desde aquí, le queremos enviar un beso enorme a su familia y un abrazo extraordinario", añadía el vasco.