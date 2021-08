Jorge Javier Vázquez se ha abierto en canal con Terelu Campos, a quien ha concedido una entrevista durante sus vacaciones. En ella, el presentador hace un repaso del último año y confiesa con la sociedad, hablando sin tapujos de su trabajo, el amor y el sexo. No obstante, la parte más dura y emotiva de esta conversación es la dedicada a la periodista Mila Ximénez, que falleció el 23 de junio de 2021, dejando un gran vacío entre sus compañeros.

Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez

El presentador le ha confesado a Campos que el recuerdo de Ximénez le acompaña constantemente: "Es como si tuviera una foto fija de Mila en el cerebro. No se me va de la cabeza", expuso en la revista Lecturas. Vázquez agradece que le diera la oportunidad de despedirse cuando se encontraba ya en estado crítico, algo que el presentador asegura que le dio "un chute de vida".

Vázquez ha hablado del fuerte vínculo que tenía con la periodista, pues compartían complicidad y habían creado una relación muy especial. "Con Mila me sentía muy identificado en la manera de vivir sus miedos, sus inseguridades. Me sentía muy comprendido por ella", confesó Jorge Javier a Terelu. También ha comentado que "este año, con lo de Mila, ha sido el que más cerca he estado de dejarlo todo por un tiempo y desaparecer", aunque, finalmente, el conductor de 'Secret Story' ha decidido quedarse en la televisión y recordar a su amiga en los platós.

¿Regreso a 'Sálvame?

El presentador también ha demostrado su buena relación con Terelu Campos en la mencionada entrevista e, incluso, ha confesado que le encantaría que volviera a 'Sálvame', algo con lo que parece que muchos de sus compañeros no están de acuerdo. "Terelu, ¡me encantaría que volvieras otra vez a 'Sálvame'! Veríamos otra Terelu. Ahora ya no aguantarías una avispa en los cojones", le confesó él.