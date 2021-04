Los concursantes de 'Supervivientes 2021' pasan horas y horas sin hacer nada en la playa de Cayos Cochinos, por lo que matan el tiempo contando cosas de su vida. Uno de los que más ha hablado de su pasado es Alejandro Albalá, al que conocimos por ser novio de Isa Pantoja. Justamente ha contado algo sobre ella, y es que Marta López le ha comentado que era un "pantojo divorciado", a lo que él ha respondido contando la historia de su divorcio.

Alejandro Albalá en 'Supervivientes'

Según relató el participante del reality de supervivencia, "lo dejé yo. Fuimos a Cádiz y por la noche me armó tal movida... Ese mismo año lo dejamos en enero y no volvimos hasta junio. Ella estuvo en ese tiempo con el hermano de Techi y yo con una chica. Bueno, pues se enteró y me montó un pollo que se despertó el vecino y mi padre".

El joven, natural de Santander, ha continuado contando que "al día siguiente bajo y le dije que hasta aquí. Le dije que mi paciencia había terminado. Nunca hemos vuelto a hablar. Nosotros lo dejamos un martes y el jueves estaba con Alberto Isla en París. Eso tenía que estar hablado de antes". Además, Albalá comenta que ese día desapareció su anillo de boda, y apunta a que la hija de Isabel Pantoja se lo quedó: "Desapareció el mismo día que rompimos. Lo tenía en una mochila y casualmente después no estaba".

Albalá discute con Tom Brusse

Durante la gala, Alejandro Albalá tuvo un encontronazo con Tom Brusse, del que dijo que "me molesta que haga comentarios por detrás cuando ya le dije que me lo dijera a la cara. Veo que es un cobarde y no un hombre como él predica. Veo que va por detrás y con esta gente no quiero saber nada. Me sorprende que diga que no hago nada cuando lo único que tenía que hacer no lo ha hecho. No ha hecho nada".

Por su parte, Tom advirtió que "¡Lo único que él hace es hablar de Isa Pi!", y es que el joven tiene gran amistad con ella después de haber coincidido en 'La casa fuerte'. Jorge Javier le preguntó: "¿Puede ser que tu amiga Isa te haya dicho que cuidado con Alejandro Albalá?", algo que él negaba, afirmando que era otra persona quien lo había hecho. Las sospechas recaían en Asraf Beno, actual novio de Isa Pantoja, ante lo que el francés decía que "quizás sí".