La noche del domingo 18 de abril, Telecinco emitió la segunda entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras', en la que uno de los concursantes Encallados tenía la oportunidad de saltar del helicóptero y convertirse en un concursante de pleno derecho del reality. Antes de conocer a la afortunada, que resultó ser Palito Dominguín, los concursantes debían votar entre sus compañeros. Un momento en el que Carlos Alba lanzó un discurso que fue muy criticado entre algunos espectadores, a la hora de otorgar sus votos.

Carlos y Lara Álvarez en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Los Encallados debían votar en positivo y en negativo, con el fin de que el resultado de puntos diera lugar a dos concursantes que se someterían al veredicto del público. "Aunque me quede solo, te quiero mucho", declaró Carlos, a la hora de votar a favor de que su compañero Agustín Bravo pudiera convertirse en un superviviente de pleno derecho, recalcando el hecho de que tanto él como el presentador eran los únicos hombres del Barco Encallado. "Es un reto haber estado en un barco con tantas mujeres y me he sentido superarropado. Él es mi alma gemela. Nos compenetramos muy bien", añadía Alba.

A la hora de votar en negativo, Carlos escogió a Sylvia Pantoja, con quien "tuve un pequeño enfrentamiento y utilizó un adjetivo que no me gustó, pero soy una persona que se lo guarda". Según el exconcursante de 'MasterChef', de hecho, la cantante lo habría tildado de "machista", tanto a él como a Bravo, durante una de sus discusiones. "Fue un adjetivo que creo que hoy en día en España está fuera de lugar", opinaba Carlos, sin tapujos, antes de afirmar que "me dolió, porque yo quiero mucho a mi madre y a mis hermanas". "Las mujeres luchadoras siempre arriba", añadía el concursante.

Unas palabras nada acertadas

Lejos de pasar desapercibidas sus palabras, fueron muchos los espectadores que, en redes, manifestaron su indignación ante el discurso machista de Alba. "Según Carlos la palabra machista en España está ya fuera de lugar. Ajá. Mientras dice que ha sido difícil convivir rodeado de mujeres. Ajá. Pero quiere a su madre. Ajá", criticaba una espectadora, sumándose a otras voces que, incluso una vez que se dio a conocer que tanto él como Palito eran los concursantes más votados, apostaron por que el sevillano volviera a montarse en el helicóptero sin tener la ocasión de saltar de él. Algo que acabó sucediendo, aunque no pareció minar demasiado el ánimo del concursante, a pesar de que era la segunda vez que volaba sobre el terreno y no se convertía en concursante de pleno derecho del reality.

Según Carlos la palabra machista en España está ya fuera de lugar. Ajá. Mientras dice que ha sido difícil convivir rodeado de mujeres. Ajá. Pero quiere a su madre. Ajá. #ConexionHonduras2 — Call Me Clementine (@_CatSaysMeow_) April 18, 2021

Gilipollez del día: Carlos: "Ha sido un reto estar con tantas mujeres en el barco"#ConexionHonduras2 pic.twitter.com/Uthwm3DFPH — lore (@lachesss) April 18, 2021

"Es un reto estar en un barco con tantas mujeres"

Pero reto de qué???! Pues por machista hay que hacer lo que sea para que el Carlos no sea concursante #ConexionHonduras2 — Adriyuyu ?????????? (@Adriyuyu) April 18, 2021

Uffff es que Carlos huele a machismo desde Madrid #ConexionHonduras2 — Arsenico (@Arsenico_X) April 18, 2021

Carlos cancelado por machista #ConexionHonduras2 — ????arnau?????? team alexia???? (@arnauxgaldeano) April 18, 2021

que dice Carlos que ha sido un reto estar con tantas mujeres en un barco pues nada que ganitas de que se monte en el helicóptero y le mandemos otra vez al barco #ConexionHonduras2 — Señor de Malyshkina (@Rajetx) April 18, 2021

Carlos: es un reto haber estado en el barco con tantas mujeres



also Carlos: voy a nominar a Sylvia porque me ha llamado machista y yo amo a mi madre etc #ConexionHonduras2 — ???? (@fmxra) April 18, 2021

Carlos diciendo que no es machista porque quiere mucho a su madre, a su hermana y a las mujeres luchadoras.



:___________________________________ #ConexiónHonduras2 — Sword (@SwordGH) April 18, 2021

Carlos diciendo que no es un machista.

Also Carlos diciendo que es un reto estar con tantas mujeres, que el quiere mucho a su madre y a su hermana, y que en España ya no hay de eso. #Supervivientes2021 #conexiónhonduras2 — lau ???? (@lauu712) April 18, 2021