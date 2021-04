La noche del domingo 18 de abril, 'Supervivientes: Conexión Honduras' alcanzó su segunda gala, en la que estuvieron presentes colaboradoras como Belén Rodríguez. Una ocasión en la que el programa emitió imágenes de Antonio Canales junto a Olga Moreno, después de que el bailaor negara tener relación alguna con Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco. Declaraciones que la colaboradora aprovechó para desmentir, además de que trasladó lo que había sentido la familia de Albiac al escuchar las palabras de Canales.

Belén Ro desmiente a Antonio Canales en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

"No soy su padrino ni amigo. Le he visto dos veces en mi vida", aseguraba Canales en la gala del jueves 15 de abril, cuando Jorge Javier Vázquez le señaló el hecho de que "tú eres amigo de Fidel Albiac", aprovechando que el bailaor acudía a nominar junto a Olga Moreno. Unas declaraciones tras las cuales, Canales comentaba con su compañera que el tema "tenía que surgir y nos ha surgido en el mejor momento", y que también fueron desmentidas por Belén Ro en plató. "Fidel se va vivir con Canales un mes y también estuvo la madre de Fidel quince días", explicó la colaboradora, que apuntó a que dicha convivencia se dio durante la recuperación de Rocío Carrasco, cuando Albiac fue supuestamente expulsado de su casa por los familiares de Rociíto.

"El tío de Fidel y Canales han sido íntimos. Ahora Canales lo niega, para mí porque está manipulado de Olga", apostaba Rodríguez, tras lo cual apuntaba que las declaraciones de Antonio eran "una cosa que tenían planeada y preparada" entre él y Moreno. "Se quieren desentender de Fidel para que parezca que Rocío Carrasco está más sola todavía", opinó Belén, para después desvelar sobre la familia de Albiac que "están muy dolidos con Canales, porque les ha negado y no entienden por qué". Ante esas palabras, Mónica, defensora de Canales, explicó que el superviviente "no iba a hablar de la vida privada de nadie", por lo que "lo ha negado porque no quiero hablar de él en el programa". "A lo mejor se ha equivocado en la forma de zanjar el tema", concedía la defensora, sin convencer a muchos de los presentes.

"Os revienta que no se peleen"

"Es absurdo que haya mentido así", comentaba por su parte Lydia Lozano, quien criticó de Canales que "lo que no puedes negar, es el vínculo que tienen, son amigos de toda la vida". "No le voy a justificar que ha mentido, sino la forma", insistía Mónica, ante lo que Belén recalcó que "ha mentido y ha negado a su propia familia". A ella se sumó Gloria Camila, quien quiso "dejar claro que, en ningún momento, Olga ha hablado con Canales". "La gente esperaba que se peleasen y es lo que os revienta", criticó la colaboradora, tras lo cual añadió que "no tenéis que achacar la culpa a Olga en todo lo que pase contra la otra parte".