El domingo 18 de abril, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras', en la que se desvelaron nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes de 'Supervivientes 2021'. Entre ellas, figuraba el encontronazo que protagonizaron Antonio Canales y Omar Sánchez, cuando el primero le reprochó su nominación directa, como líder del grupo, tras la gala del jueves 15 de abril.

Antonio Canales y Omar Sánchez discuten en 'Supervivientes 2021'

"Ojalá no hubiera conseguido el collar de líder", manifestaba Omar a Canales, tras concluir la gala del jueves, en la que obtuvo dicho privilegio al convertirse en ganador de una prueba. "Cuando lo conseguí dije: 'voy a tener un marrón'", confesaba el concursante, a quien su compañero señaló que "bueno, no pasa nada, qué le vamos a hacer". Una actitud aparentemente conciliadora por parte del artista, que no tardó mucho en cambiar, cuando Antonio comentó que a continuación que "lo veo un poco injusto por mi dedo, estoy inválido". "Yo no estoy pensando en eso", reconoció Sánchez, mientras su compañero insistía en su condición física, dado que tenía una mano hinchada por un corte, algo que "la gente lo sabe en España".

"Hay que tener otro tipo de pensamiento, porque acabas de nominar a una persona que está inválida", insistió Canales, tras lo cual señaló que "lo comprendo", aunque siguió repitiendo la misma retahíla. "Yo el otro día voté a Tom y no quería hacerlo", defendió Omar, en medio de la disputa, en la que Antonio incluso le echó en cara que "un varón con nobleza nunca nominaría a alguien que está inválido". "Antonio, si algún día te toca a ti ser líder, es difícil", le reprochó entonces Melyssa Pinto, quien salió en defensa de Sánchez al igual que Marta López. "No es justo que le cargues la culpa, porque ahora no nos queremos nominar nadie", aseguró la colaboradora, tajante.

"No va a gustar a la audiencia"

"No me lo tomo a mal, lo encajo. Pero puedo tener mi opinión, ¿no?", replicó Canales, con tono aparentemente tranquilo, tras lo cual lanzó una nueva pulla a Omar. "Él es joven y piensa como quiere. La vida da muchas vueltas", declaró el concursante, quien añadió que "voy a ser qué corazón se gasta cada uno". "Eso no le va a gustar a la audiencia nada", remató Antonio, implacable, tras reiterar una vez más su crítica sobre nominar a un "inválido". Una conversación tras la cual el bailaor se negó incluso a cenar con el resto de sus compañeros, después de haber sido nominado junto a Melyssa, Tom Brussey Alejandro Albalá, que quedaron en manos de la audiencia, junto a Canales, por la votación del grupo.