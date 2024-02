Albert Espinosa ('El camino a casa'): "Hemos tenido casi 200 famosos que querían venir"

Por Daniel Parra |

El martes 13 de febrero a las 22:30 vuelve a laSexta 'El camino a casa'. La segunda temporada del formato creado, dirigido y presentado por Albert Espinosa verá la luz con un primer episodio protagonizado por Máximo Huerta. El periodista, escritor y exministro de Cultura y Deporte recorrerá su ciudad natal de Buñol, en Valencia, donde recordará su infancia y su relación con su padre, ya fallecido.

Este martes 13 de febrero se estrena la segunda temporada de 'El camino a casa'. ¿Cómo valoras la acogida que tuvo la primera temporada, siendo un proyecto tan personal tuyo?

Muy bien, la verdad es que lo disfrutamos mucho. A mí, personalmente, me cambió bastante la vida porque me conocían por los libros o por 'Pulseras', pero claro, ahora sales a la calle y la gente todavía se acuerda de ti y te cuenta su camino a casa. Y la verdad es que fue muy bonito ver la reacción de la gente. Todo el mundo te quería contar su camino a casa o le encantaba la emoción y la verdad que había en el programa. Y para hacer la segunda temporada, al principio la primera costaba, como la gente no conocía el programa, que quisiera venir, y esta segunda ha sido al revés. Hemos tenido casi 200 personas, 200 famosos que querían venir, porque les parecía un programa bonito para hacer, y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho.

Hablando de invitados, el primero en emitirse va a ser Máximo Huerta. ¿Qué se puede adelantar de ese primer programa o de otros que tiene esta segunda temporada?

Bueno, yo creo que en todos lloran. Todos decían que no llorarían cuando llegan, y al final acaban llorando. Pero este yo creo que es el más emocionante. Máximo se abre por la relación que tuvo con su padre un tanto tormentosa; hay un momento en el programa que se abre en canal de una manera que difícilmente el público podrá dejar de emocionarse. Sí, ha tenido muchos conflictos con su padre y su madre; se sentía muy identificado. Es un programa muy emocional, al igual que el de Roberto Leal, yo creo que descubrimos a un gamberro que no sacaba muy buenas notas, y es muy divertido ver la otra cara de un presentador como el de 'Pasapalabra', que lo ves tan listo, y descubrir todo su pasado de niño. Entonces, yo creo que cada uno tiene una parte diferente de enseñar algunos momentos de su infancia duros, y esa es la gracia de hacer este programa.

No hay un guion predeterminado, sino que es caminar y hablar con alguna sorpresa que les preparamos

Para esta nueva temporada, están David Bustamante, Roberto Leal, Alaska, el propio Máximo Huerta, Norma Duval y El Cordobés. ¿A ti quién te ha sorprendido más de todos los que han venido en esta segunda temporada?

Bueno, a mí por un lado, Norma, porque no me la imaginaba tan inteligente, tan emocional, tan energética... Yo creo que la gente se fascinará mucho con ella. Bustamante, porque estaba empeñado en que no lloraría, porque no quería que la gente pensase que era un llorón, y llora mucho. Pero lo bonito también es La Barquera, que es tan bonito el sitio que tenemos un camino a casa muy bonito. En el caso de Roberto, no sé, lo vi muy parecido a mí, nos pasaron cosas semejantes en el cole, no éramos muy listos, y la verdad es que fue muy divertido. Pero creo que cada uno ha sido muy chulo, algunos no los pudimos hacer, cuando ya teníamos casi al invitado, pero no había colegio, no había casa, no había amigos. Tuvimos que cancelar el programa porque no había nada. Y yo creo que la gracia de este programa es eso, ¿no? Que, a veces, no hay un guion predeterminado, sino que es caminar y hablar con alguna sorpresa que les preparamos, y es como muy divertido de hacer, nunca te aburre y hay un momento dado que ha pasado y dices: "Ya tenemos el programa porque ha pasado algo muy bonito".

¿Cómo de importante crees que es para los famosos, los rostros conocidos, que vuelvan a acercarse a sus raíces? ¿Es una forma un poco de mantener los pies en la tierra para ellos?

Yo creo que somos traumas de la infancia, y al final este programa lo que hace es 'Cuéntame cómo te convertiste en quien eres, cuáles son tus trucos para pasar de niño a adulto'. La verdad es que todos han sido muy generosos, y ahora que el programa se va a vender internacionalmente, pues será muy bonito ver caminos a casa en Francia, en Alemania, en Chile o en Estados Unidos. Creo que sería muy bello, porque al final 'El camino a casa' es muy internacional, y yo creo que de lo que se trata es de ver los momentos divertidos de tu niñez, pero también todo el mundo en su niñez ha tenido una persona cerca que quizás no ha sido agradable con él, o una situación conflictiva, o estar perdido... Y creo que eso al final ayuda mucho a los adultos, pero también a la gente joven que ve el programa, que puedes descubrir los trucos que les convirtieron en lo que son. Yo creo que es un programa, para mí, muy divertido de hacer, me lo paso muy bien, y para mí, yo creo que vuelven a momentos que quizás habían olvidado y se dan cuenta a través de un olor o de ver algo, les emociona de una manera que es difícil de explicar, porque realmente es muy real, que hay un momento dado que ves que conectan con el niño que fueron.

Además, este es tu primer proyecto como presentador. Habiendo ya tenido la experiencia de la primera temporada y de haber grabado estos últimos capítulos, ¿qué diferencias encuentras entre tu faceta de guionista y la de presentador? ¿Se te hizo difícil adaptarte a este nuevo rol?

Bueno, yo había hecho mucho teatro y había hecho 'Abuela de verano' como actor, y había hecho muchos pinitos como actor. Es bastante parecido a lo que haces de actor. Sí que es verdad que es diferente ser presentador, pero también es un programa que, como lo he creado yo, pues sabía exactamente que lo podía hacer, y es un poco hacer de ti mismo. Y la verdad es que me he divertido mucho, no esperaba la repercusión en la calle, que la gente te pida la mochila, "¿Dónde está la mochila?", "Haz el camino a casa conmigo", aunque no tengamos cámara... Y la verdad es que la gente es muy cariñosa, porque se toman el programa como muy personal, y te quiere contar su vida. Me lo paso muy bien, ojalá haya muchos más programas de 'El camino a casa' y podamos llenar una clase entera, una clase de amigos de 'El camino a casa'. Pero bueno, por ahora llevamos 12, y la verdad es que cada uno es diferente y ni Jorge Salvador ni Pablo Motos ni yo nos hemos cansado, ha sido al revés. Estamos con muchas ganas de otra temporada más.

Si hubiera habido otras elecciones, a lo mejor hubiéramos hecho un 'Camino a casa' especial político

Hablando un poco de la idea del formato, ya contaste en la primera temporada que la idea no se materializó hasta después de muchos años, lo tenías en mente, pero hasta pasados unos diez años no la hiciste realidad. ¿Pensaste en algún momento que este proyecto no iba a ver la luz, ya perdiste un poco la esperanza?

No, porque como nunca lo conté, es decir, era un proyecto que yo me escribí para mí, pero nunca lo llevé ni a una productora ni a un canal. Lo creé hace diez años pero en ese momento estaba haciendo 'Pulseras rojas', libros... Tenía mucho lío. Y realmente ocurrió un día que fui a 'El hormiguero', y Jorge Salvador me preguntó... Yo le dije: "Tengo la idea de un programa", y pasaron 48 horas desde que se lo conté a Jorge hasta que Atresmedia dio luz verde, con lo cual fue encontrar la persona adecuada, en 7 y Acción Jorge y Pablo, y el momento que yo podía hacer el programa. Tenía un año y pico libre de libros, pero bueno, yo esperaba que lo estrenáramos en mayo, el martes saco libro... Con lo cual todo se ha juntado en cinco días, y la verdad es que es bonito porque todos tus proyectos del año en cinco días están juntos, con lo cual es muy divertido. Con muchas ganas de hacer otra temporada, y la verdad es que tenemos tanta gente que quiere salir, y gente muy divertida, con lo cual está muy bien el programa.

Pasó mucho tiempo hasta que dieran luz verde a la idea, pero la renovación ha sido mucho más rápida, tan solo un año desde la primera temporada. ¿Cómo se gestó la renovación? ¿Ya tenían todas las partes claro que se iba a continuar con el proyecto?

Sí, realmente a la cadena le gustaba mucho porque es algo diferente, un programa muy emocional, muy de emociones. Enseguida, yo creo que con el segundo programa, ya dijeron que lo querían renovar, y la verdad es que nos apetecía. Normalmente grabamos en septiembre-octubre, porque es lo mejor, porque los colegios es lo más factible para ir y con el tiempo que hace podemos hacer las caminatas con más sol. Y la verdad es que estaría molón que nos renovasen, estaría chulo. Sí que estuvimos a punto de, si hubiera habido elecciones, otras elecciones si no hubiera habido Gobierno, pues a lo mejor hubiéramos hecho un 'Camino a casa' especial político, porque estaba un poco hablado, y hubiera sido divertido ver a esos políticos de niños. Pero bueno, puede ser que vuelva a pasar.

También estuviste nominado al Goya a Mejor Guion Adaptado por 'Saben aquell', ¿cómo reaccionaste a esa nominación? Supongo que sería un honor, aunque también has estado nominado en otras ocasiones.

Sí, ha sido un año muy especial porque nos han nominado a los Gaudí y a los Goya, y es una película que me llamó Atresmedia, y poder escribirla fue un placer. La caracterización, todo lo que ha hecho David Verdaguer, es brutal. La verdad es que muy contento. Y el martes ya 'El camino a casa' y el libro nuevo que saco, así que bueno, es una semana bastante intensa y será muy divertida, y además el martes iremos a 'El hormiguero', con lo cual será una noche muy chula.

Nunca hubiera pensado que escribiría el biopic de Eugenio

Además, hablando de Eugenio, tienes también anécdotas con él: le sujetaste incluso en TV3 una moneda en la frente.

Ah, sí. Mi primer programa como guionista. Estaba en TV3, vino él, y de repente le dolía la cabeza y me dijo que él era un poco chamán, que si le aguantaba durante diez minutos una moneda con mi dedo se le pasaría. Y estuve allí... Bueno, guardo la moneda durante años, y un buen día, creo que fue mi madre, fue a comprar el pan y se llevó la moneda, y yo: "Dios, era la moneda de Eugenio". Luego su hijo, cuando escribía el guion, me dijo que lo hacía con todo el mundo, que le encantaba ver la cara de la gente que pensaba que curaba a Eugenio. Lo que pasa es que nunca hubiera pensado que luego escribiría su biopic. Así que, bueno, el mundo da muchas vueltas.

Claro, eso te iba a preguntar ya para cerrar. ¿Cómo es pasar de tener esa anécdota con Eugenio a, después, que te digan que escribas su película? Supongo que sería también algo increíble, ¿no?

Sí, yo en ese momento escribo historias más personales, basadas en mi vida como 'Pulseras', y cuando me llegó este proyecto, al principio dije que no. Pero cuando conocí al hijo de Eugenio, que es tan majo y me contó todas las historias, pensé que había una historia muy bonita de escribir. Y la verdad es que ha sido un viaje muy emocionante. Yo creo en el mundo de las películas, y disfrutarlas. Ya he escrito una muy bonita también que se rodará en mayo, y yo creo que lo bonito es disfrutar, escribir libros, hacer tele, cine, y ahora hacer de presentador de programas... Es muy chulo, y cuando no hay una cosa, otra.