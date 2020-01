Albert Rivera rechaza la propuesta para participar en 'Supervivientes 2020'

En plena emisión de 'La isla de las tentaciones' parece que hay ganas de que venga el reality playero por excelencia, 'Supervivientes'. Cada vez son más los nombres que suenan como concursantes y hay alguno que otro que ha dejado a la audiencia patidifusa. Si ya sorprendió el de Cristina Cifuentes, más lo ha hecho el de Albert Rivera, con el que, al parecer, la productora del programa ha contactado directamente.

Albert Rivera, en una imagen de archivo

Según informa Look en exclusiva, el programa se ha puesto en contacto con el exlíder de Ciudadanos para ofrecerle participar. Sin embargo, este ha declinado la oferta. Y no solo eso, sino que habría dicho "no" sin ni siquiera escuchar qué le ofrecía la productora. Este podría haber sido el fichaje estrella de la edición y además llegaba después de que el pasado 11 de noviembre dimitiera como presidente de su partido y anunciara su retirada de la vida política.

No obstante, poco después se conocía que Rivera estaba esperando un nuevo hijo junto a su pareja, Malú, un factor que podría haber sido decisivo para renunciar a ir al reality de supervivencia. A la llegada del recién nacido se unen también los rumores de que el político sí que tiene pensando volver a la política. Según informaba La Razón, Rivera habría barajado la fecha del 2021 para su regreso a la actividad, una vez que se hubiera olvidado un poco el batacazo de su partido en las elecciones del 11N, factor que propició su dimisión.

Los nombres que suenan

El de Cristina Cifuentes es también un nombre que se cae de la lista, pero hay otros que sí se mantienen. El que suena con más fuerza es el de Hugo Sierra, que ya ha confesado que solo le falta la confirmación definitiva de la productora para saber al 100% que acudirá a Honduras. Aramís Fuster, en cambio, ha tirado por la línea de los dos políticos y también anunció que había rechazado participar.