Malú y Albert Rivera anuncian que van a ser padres

Pocos esperaban meses atrás la que sin duda fue una de las noticias del año: la cantante Malú y el político Albert Rivera estaban juntos. Aunque intentaron evitar que la prensa conociese esta relación en sus primeros meses, una exclusiva en 'El programa de Ana Rosa' destapó la unión de ambos. Desde entonces mucho se ha hablado de esta relación, ocupando decenas de horas de televisión en todas las cadenas. Pero lo que muchos no esperaban es la noticia que ambos han dado este miércoles 4 de diciembre en sus respectivas redes sociales: están esperando su primer hijo juntos.

Malú y Albert Rivera

La que fuese coach de 'La Voz' en Telecinco y el exlíder de Ciudadanos han compartido la misma imagen y texto para dar esta noticia que sin duda cambiará sus vidas para siempre. "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", han escrito ambos junto a una foto de sus manos entrelazas junto al chupete del hijo que ambos tendrán.

La nueva vida de Albert Rivera

Bien seguro que el embarazo de Malú fue determinante en la decisión que Albert Rivera tomó semanas atrás de retirarse del mundo de la política. Tras el descalabro de su partido político en las elecciones del pasado 10 de noviembre, Rivera decidió apartarse del mundo de la política. "Ha llegado el momento de servir a otra gente (...) de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen. De servir a mi hija, a la que he dedicado menos horas de lo que debería y menos fines de semana de los que me tocaban y a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantando contra viento y marea en todo momento". De esta forma, bien seguro que Rivera se centrará ahora en apoyar en su pareja en esta nueva etapa de su vida que inician juntos.

La pareja, de mudanza

Esta noticia surge después de que hayamos sabido que la pareja lo tiene todo listo para mudarse a la nueva y espectacular casa de 583 metros en la que vivirán ambos junto a su futuro bebé. La pareja ha terminado ya las obras de remodelación del inmueble que Malú adquirió a finales de 2018, que cuenta con tres plantas y que está ubicado en una parcela de 2.800 metros cuadrados. Será en ese lugar en el que ambos compartirán la felicidad de tener un hijo juntos en una vida mucho más tranquila ya que a día de hoy ambos se encuentran completamente retirados de la vida pública.