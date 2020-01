Aurah Ruiz se postula como concursante de 'Supervivientes 2020'

Desde su paso por la casa de 'GH VIP', Aurah Ruiz no lo ha pasado del todo bien y así lo ha querido compartir con sus seguidores y es que en los últimos meses, la celebrity no ha tenido reparo alguno en mostrar cómo es su día a día junto a su bebé y las dificultades que esto conlleva. De esto y mucho más ha hablado estas Navidades en 'Original Aurah', el formato que lidera en la plataforma de vídeos de Mediaset en la que ha respondido a una serie de preguntas que le han formulado sus seguidores. Lo ha hecho ahí y en un directo en Instagram en el que no ha tenido filtro ninguno para responderlo absolutamente todo.

Aurah Ruiz

¿Directa a Honduras?

Los fans de la exconcursante de 'GH VIP' no han dudado en preguntarle todo tipo de cosas, desde cómo es su relación con Suso Álvarez y el padre de su hijo, pasando por saber si está enamorada de alguien hasta ver si la canaria se vería como concursante de 'Supervivientes 2020': "Por supuesto que iría a Supervivientes. Me encantaría trabajar en la tele y vivir en Madrid, ojalá mi próximo viaje fuese a Honduras", relató Ruiz en el directo. No sería descabellado terminar viéndola en el espacio que produce Bulldog debido al éxito mediático que esta tiene a día de hoy.

Sus problemas de salud

Aunque adora a su hijo, la joven confesó a sus seguidores que "no le gustaría ser mamá de nuevo", ya que todavía su estado de salud no es el mismo que tiempo atrás después de la dura situación que ha atravesado y que a día de hoy sigue intentando sobrellevar junto a su hijo. "La relación con el padre de mi hijo es... bueno, hablamos por WhatsApp", comentó la canaria a sus fans, dejando claro que no es del todo positiva la relación entre ambos. Por otro lado, respecto a su pequeño, ha confesado que "me gustaría enseñar su cara, pero más allá de que no puedo, a veces lo pienso y digo: para qué".

Aurah, ¿enamorada de nuevo?

La exconcursante de 'GH VIP 6' no pierde el tiempo ni la esperanza en cuanto a amor se refiere, y es que dentro del repertorio de preguntas que ha respondido a los fans, ha confirmado que está iniciando una relación amorosa: "Estoy conociendo a alguien, lo tengo en privado", dijo Ruiz escuetamente y es que parece que la exviceversa no quieren entrar en más detalles sobre su vida sentimental. Esta no ha sido precisamente buena ya que lleva encadenando diferentes fracasos amorosos en los últimos años, como el que vivió con Suso. "Haría un cara a cara con Suso pero se quedaría calvo", afirmó en un contundente mensaje para su canal de Mediaset.