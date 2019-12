Alberto Chicote, muy molesto en 'Espejo Público' por una pregunta íntima: "Es poco elegante"

Alberto Chicote y Cristina Pedroche han dedicado la mañana del 30 de diciembre para hacer un tour por los distintos programas de Atresmedia con el fin de promocionar las Campanadas de Antena 3. Además de acudir a 'Más de uno' en Onda Cero, los presentadores han acudido a 'Espejo público' y allí el cocinero ha protagonizado un momento muy tenso, ya que no le ha gustado nada la pregunta que le ha formulado uno de los colaboradores del programa.

Saúl Ortiz ha comenzado diciendo que iba a realizar la cuestión "que todo el mundo quería hacer a Chicote" y le ha preguntado si llevará ropa interior para dar las uvas desde la Puerta del Sol. Ante la pregunta, se han desatado las risas en plató, pero el cocinero ha puesto cara de pocos amigos y, tras unos segundos en silencio, pensativo, ha dicho con incredulidad: "¿Perdona?".

Ortiz ha comentado que la pregunta surge porque a Pedroche le preguntan todos los años si llevará ropa interior. "A mí nadie me pregunta si llevo calzoncillos, porque es del todo evidente". El presentador de 'Pesadilla en la cocina' ha zanjado el tema de manera tajante: "A mí no se me ocurriría preguntarte si llevas seis calzoncillos o no porque es una pregunta muy poco elegante". Al notar su enfado, el colaborador le ha explicado que se trataba de "una broma".

"Nunca me atrevería a ir desnuda... ¿o sí?"

Quien sí que respondió a la misma pregunta hace unas semanas en 'Zapeando' fue Cristina Pedroche, que aseguró que no llevará ropa interior: "Porque no puedo". Durante estas semanas previas al gran acontecimiento, la presentadora ha ido creando expectación sobre cómo será su vestido a través de las redes sociales, donde ha compartido dos vídeos en los que aparece desnuda, aunque pixelada, "paseando" por las calles del centro de Madrid. Pedroche comentó en Instagram: "Nunca me atrevería a ir desnuda... ¿o sí?". El 31 de diciembre todas las dudas se disiparán.